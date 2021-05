Continental: IG Metall lehnt Kompromiss ab

Karben. Einen Monat nach der vorläufigen Einigung auf einen Sozialtarifvertrag für das Continental-Werk im hessischen Karben hat die IG Metall den Kompromiss platzen lassen. Zum Ende der Erklärungsfrist lehnte die betriebliche Tarifkommission am Freitag die mit dem Autozulieferer erzielte Einigung ab, wie der Gewerkschaftsbezirk Mitte in Frankfurt am Main mitteilte. Man werde Continental nun ein letztes Lösungsangebot unterbreiten. Die Gewerkschaft verlangt einen umfassenderen Kündigungsschutz und höhere Abfindungen. (dpa/jW)