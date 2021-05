Ausnahme Aufnahmezentrum

Kai Pfaffenbach/ REUTERS Keine Wohnung, keine Privatsphäre: In einer Sporthalle untergebrachte Geflüchtete (Hanau, 1.10.2015)

Der Slogan »Leave no one behind!« (Lasst niemanden zurück!) flankiert seit vergangenem Jahr Forderungen zur Evakuierung von Lagerstrukturen für Migranten an den EU-Außengrenzen. Ihm schließt sich der Appell zu einer Aufnahme von Geflüchteten in die Bundesrepublik sowie einer würdevollen Unterbringung von Asylsuchenden an.

»Was würden sie vorfinden?« so die rhetorische Frage von »Lager-Watch«. Das bundesweite Bündnis, bestehend aus Initiativen, Flüchtlingsräten und Einzelpersonen, veröffentlicht anlässlich des »Tags des Grundgesetzes« an diesem Sonntag einen Aufruf mit dem Titel: »Schutz für die, die Schutz suchen – Nur in der eigenen Wohnung«, der junge Welt am Freitag vorlag. Die Antwort darin: Asylsuchende »kommen erneut in ein Lager«.

Das Netzwerk bezeichnet die Stätten der Erstunterbringung von Geflüchteten als »Orte, schwankend zwischen Tristesse und Gewaltexzess«. Das Leben sei darin weiterhin von Angst und Gewalt geprägt. Durchsuchungen durch Security-Leute oder die Durchführung von Abschiebungen durch die Polizei seien Alltag. In diesem Umfeld kämen alte Traumata nicht zur Ruhe, neue Krankheiten entstünden. Der Aufruf problematisiert daneben schwerwiegende Grundrechtsverletzungen in hiesigen Lagern für Geflüchtete und fordert ein grundlegendes Umdenken in der Aufnahme von Asylsuchenden. Diese müsse sich von der jetzigen Unterbringung in Massenunterkünften hin zur Möglichkeit selbstbestimmten und dauerhaften Wohnens entwickeln.

Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte ein von zwei Juristinnen im Auftrag der »Aktion Bleiberecht Freiburg« angefertigtes Rechtsgutachten befunden, dass die Grundrechte von Asylsuchenden bei der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg systematisch verletzt würden. Demnach verstoßen die Hausordnungen der Einrichtungen gegen die Grundrechte auf Persönlichkeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung sowie das Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit der Bewohnenden. Das Gutachten stellte heraus, dass die Grundrechtsverletzungen in jenen Einrichtungen wegen der – oftmals das gesamte Asylverfahren andauernden – Unterbringung dort als besonders intensiv zu bewerten sei.

Ähnlich äußerte sich auch »Lager-Watch« in einer Mitteilung vom Freitag. Bundesweit würden Grundrechte vor allem durch die lokalen Hausordnungen »unverhältnismäßig beschnitten oder ganz verwehrt«. Dies äußere sich durch die Kontrolle von Ein- und Ausgängen, sowie Durchsuchungen von Taschen der Geflüchteten. Bewohnte Zimmer würden regelmäßig von Wachpersonal oder Polizei kontrolliert. Besuchsverbote und das Verbot politischer Betätigung kennzeichneten den Alltag von Asylsuchenden. Hausordnungen für Erstaufnahmeeinrichtungen würden von den zuständigen Bundesländern ohne gesetzliche Grundlage erlassen. Aus den Landesaufnahmegesetzen ergebe sich nicht, wieso in Aufnahmeeinrichtungen »restriktivere Bedingungen herrschen sollen als in kommunalen Unterkünften.«

»Diese Politik ist rassistisch«, so Ben Bubeck, Aktivist des Bündnisses in der Mitteilung. Menschen würden systematisch wegen ihrer Herkunft oder ihres Aufenthaltsstatus »isoliert, entrechtet und der Willkür derjenigen ausgesetzt, die in den Lagern arbeiten«. Geflüchtete befänden sich dauerhaft in einem »asymmetrischen Machtverhältnis, ohne niederschwelligen Zugang zu Rechtsschutz«. Das Netzwerk fordert daher die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen und wirksame Gewaltschutzkonzepte »sowie effektive Kontrollmechanismen unter anderem durch ein Verbandsklagerecht ein«.

In Freiburg haben bereits vier Geflüchtete gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) gegen die bestehende Hausordnung der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung geklagt. Gemeinsam mit der »Aktion Bleiberecht Freiburg«, dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und Pro Asyl sei beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ein Normenkontrollantrag eingereicht worden, wie die GFF vergangene Woche mitteilte. Freiburg sei jedoch nur ein Beispiel für zahllose Einrichtungen in der BRD, so die GFF. »Die Hausordnungen in vielen anderen Bundesländern sind ähnlich unverhältnismäßig.«