Diskriminierung geht weiter

Die Abgeordneten des Bundestags haben am Mittwoch abend in übergroßer Mehrheit die Chance verstreichen lassen, Verbesserungen für trans- und intergeschlechtliche Menschen auf den Weg zu bringen. So wurden unter dem Tagesordnungspunkt »Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI)« gleich mehrere Anträge und Gesetzentwürfe der Opposition abgelehnt, die zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensrealität der Betroffenen hätten führen können.

Konkret lehnte die Mehrheit der Abgeordneten Gesetzentwürfe der FDP-Fraktion zur Stärkung der geschlechtlichen Selbstbestimmung sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufhebung des sogenannten Transsexuellengesetzes (TSG) und zur Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes ab. Für den FDP-Entwurf stimmten 181 Abgeordnete, 461 votierten dagegen. Es gab elf Enthaltungen. Auch der Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen erhielt einzig 118 Ja-Stimmen bei 456 Nein-Stimmen und 79 Enthaltungen. Auf breite Ablehnung stieß auch ein Antrag der Fraktion Die Linke, in dem diese forderte, dass Entschädigungen an trans- und intergeschlechtliche Menschen gezahlt werden sollten, wenn an diesen fremdbestimmte Genitaloperationen durchgeführt worden seien.

Bei den Betroffenen lösten die Entscheidungen der Mehrheit der Parlamentarier hingegen Entsetzen aus. »Die Ablehnung der Selbstbestimmungsgesetze ist für alle trans- und nichtbinären Personen in Deutschland sehr schmerzhaft«, kritisierte etwa Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans e. V. (BVT). So habe der Bundestag »hier eine historische Chance« verpasst, »das Unrecht des sogenannten Transsexuellengesetzes endlich zu beenden«, konstatierte Hümpfner in einer infolge der Abstimmungen veröffentlichten Erklärung.

Krasse Meinungsverschiedenheiten und Flügelkämpfe stehen hingegen nun vor allem der Linksfraktion ins Haus. Während 53 Mitglieder der »demokratischen Sozialisten« die queerfreundlichen Gesetzentwürfe von FDP und Grünen unterstützten und das bestehende Unrecht beenden wollten, votierten die Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen, Klaus Ernst, Alexander Ulrich und die ehemalige Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht dagegen. Eben dieses Abstimmungsverhalten sorgt schon seit Tagen nicht nur hinter den Kulissen des Fraktionsapparats für eine weitere Zuspitzung der in der Öffentlichkeit mittlerweile zunehmend als politik- und handlungsunfähig wahrgenommenen Partei. Deren Wiedereinzug ins Parlament bei den anstehenden Bundestagswahlen im Herbst wird mitunter selbst in den eigenen Reihen bezweifelt.

Deutliche Worte bezüglich des Abstimmungsverhaltens der Wortführerinnen des auch außerhalb der Partei mehrheitlich als gescheitert betrachteten »Aufstehen«-Projektes fand am Donnerstag der Bundessprecher von »Die Linke queer«, Frank Laubenburg: »Horrende Kosten für Gutachten und Beurkundungen machen es vielen Transpersonen nahezu unmöglich, ihren Weg zu gehen. Arbeitslosigkeit und materielle Not sind überdurchschnittlich verbreitet, und auch deshalb ist ein Selbstbestimmungsgesetz überfällig«, erinnerte er auf jW-Anfrage.

Am Mittwoch habe die Möglichkeit bestanden, die mannigfaltigen Diskriminierungen von trans- und intergeschlechtlichen Menschen zumindest etwas zu verkleinern. Dies habe »eine übergroße Koalition aus CDU/CSU, SPD und AfD mit einzelnen Stimmen aus der Linksfraktion« jedoch abgelehnt. »Dabei ist Die Linke laut eigenem Programm in dieser Frage eindeutig«, betonte er. Wagenknecht und Dagdelen hätten hingegen »einmal mehr deutlich gemacht, dass soziale Fragen ihnen dann völlig egal sind«, wenn es um Minderheiten gehe. »Ihr gestriges Nein ist Bestandteil ihrer Abschiedstournee aus der Linken«, stellte Laubenburg klar und bestätigte damit eine immer öfter vorgetragene Sicht auf die anhaltenden internen Querelen von Partei und Fraktion.