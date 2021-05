Nachschlag: Widerstand vermitteln

Rowohlt Archiv/dpa Wolfgang Borchert

Am Donnerstag wäre Wolfgang Borchert – Exponent der kurzzeitigen, für westdeutsche Nachkriegsverhältnisse sehr unbequemen Trümmerliteratur – 100 Jahre alt geworden. Er wurde nur 26, nachdem er als psychisches und physisches Wrack aus dem Krieg gekommen war. Borchert starb an den Folgen einer Lebererkrankung nur einen Tag vor der Uraufführung seines bekanntesten Werkes »Draußen vor der Tür«, das die ganze Wucht seines lyrischen Ausdrucks in verhältnismäßig wenige Worte fasst. Zum Glück ist es Schulliteratur und wird weiterhin vermittelt. Die Pädagogin Kathi Schmidt von der Wolfgang-Borchert-Gesamtschule Recklinghausen macht deutlich, wie das didaktische Konzept rund um den Autor gestrickt sein kann und wie er nicht nur im Fach Literatur eine Rolle spielt. Widerstand zu leisten und sich gegen Militarismus und Krieg zu stellen, sei nach wie vor von großer Relevanz. Ebenso wichtig sei aber – trotz seiner traurigen Verse – auch Borcherts Sehnsucht nach Lebensfreude. (mme)