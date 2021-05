AP Photo/Bernat Armangue

Von den etwa 8.000 Geflüchteten, die seit Montag in die spanische Exklave Ceuta gekommen waren, sind mittlerweile wieder 5.600 zurück nach Marokko abgeschoben worden. Auf dem Bild sind unbegleitete Minderjährige in Ceuta zu sehen, die am Mittwoch vor einem Lagerhaus, das vorübergehend als Unterkunft diente, zusammengepfercht darauf warten, auf Covid-19 getestet zu werden.

Ceuta und die andere spanische Exklave Melilla haben die einzige Landgrenze der Europäischen Union mit Afrika. Die marokkanischen Einsatzkräfte hatten die Flüchtenden in Ceuta am Montag passieren lassen, erst am Dienstag wurde die Grenzkontrolle wieder verstärkt. Hintergrund ist der Streit zwischen Marokko und Spanien um die vom Königreich besetzte Westsahara. Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles warf Rabat am

Mittwoch »Erpressung« und Verstöße gegen internationales Recht vor. (AFP/jW)