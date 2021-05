Regierung zeigt ihre Fratze

Alexander Heinl/dpa Laut OECD könne es im Zuge der Pandemie mittelfristig eine Zunahme des problematischen Alkoholkonsums geben

Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Die Privatvermögen legten im vergangenen Jahr um 45 Prozent auf 388,5 Milliarden Euro zu. Fast 50 Milliarden Euro trug der »Deutsche Sparer« zur Börse.

In der Krise fressen die Großen die Kleinen: Zwischen 1995 und 2014 habe der Konzentrationsgrad im Dienstleistungssektor um rund 41 Prozent zugenommen. Und es sei davon auszugehen, dass sich dieser Trend in den Folgejahren fortgesetzt oder sogar verschärft habe, berichtet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Kapitalismus wie im Lehrbuch: »Diese Prozesse verstärken die Ungleichheit in der Ökonomie, da die Unternehmen einen immer größeren Teil der volkswirtschaftlichen Renten abschöpfen und damit eine Umverteilung von Verbrauchern und Arbeitnehmern hin zum Kapital stattfindet.« Ferner stehe zu befürchten, »dass die ungebremste Konzentration wirtschaftlicher Macht auch negativen Einfluss auf den politischen Prozess und demokratische Strukturen hat«, so das DIW. Vorbild für die Eigentümer hierzulande ist der wohl größte Krisengewinner in den USA: Amazon-Boss Jeffrey Bezos soll sich gerade eine neue Yacht im Wert von einer halben Milliarde Dollar ­bauen lassen – Helikopterlandeplatz inklusive.

Lohnabhängige sollen konsumieren, ansonsten sind sie für Regierung und Kapital nur ein lästiger Kostenfaktor. »Soziale Ungleichheit hat die Coronakrise in Deutschland stark geprägt«, teilt das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut mit. An vorderster Front müssten sich Geringverdiener fürchten, am Arbeitsplatz mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Denn erstens seien die Löhne in vielen Tätigkeiten mit hoher Kontaktfrequenz wie im Handel und im Sozial- und Erziehungswesen oft relativ niedrig. Und zweitens scherten sich die Bosse in den Niedriglohnklitschen weniger um Schutzstandards – Hauptsache billig eben.

In den Familien steigt der Druck. Erwerbslosigkeit ist besonders unter Alleinerziehenden drastisch gestiegen. Betreuungs- und Erziehungsmöglichkeiten sind seit einem Jahr runtergefahren. Mittlerweile wachsen 2,8 Millionen Kinder hierzulande in Armut auf. Die Wahrscheinlichkeit, arm zu bleiben, ist seit Ende der 80er Jahre von 40 Prozent auf 70 Prozent angestiegen, gibt die Bundesregierung in ihrem jüngsten »Armuts- und Reichtumsbericht« unumwunden zu. Immer mehr Menschen ertränken ihre Sorgen, indem sie zur Flasche greifen. »Die Pandemie hat auch die Probleme aufgezeigt, die mit schädlichem Alkoholkonsum verbunden sind – insbesondere im familiären Umfeld«, berichtet die OECD. Die soziale Spannung ist an allen Ecken greifbar. Doch die Bundesregierung setzt noch einen drauf: Ab dem 1. Juli wird das Onlineglücksspiel in der BRD vollkommen dereguliert. Die Verzweiflung lässt viele dann noch ihr letztes kleines Glück verjubeln. Nichts geht mehr.