Riskantes Knausern

imago images/photothek Von wegen: Aus Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich der ESM als Möglichkeit bewährt, »gemeinsam und solidarisch auf die Krise eines Mitgliedstaats zu reagieren« (Berlin, 7.4.2021)

Einmal im Jahr versenden die Lehrmeister vom Internationalen Währungsfonds (IWF) im Rahmen der sogenannten Artikel-IV-Konsultationen ihre Empfehlungsschreiben, in denen sie den Regierungen dieser Welt erklären, was zu tun ist. Am Donnerstag war die BRD an der Reihe. Gefordert werden großzügigere Coronahilfen und mehr Investitionen in klimaneutrales Wirtschaften.

Vor dem Hintergrund der Fortschritte bei der Impfkampagne halten die IWF-Analysten es für realistisch, dass die hiesige Volkswirtschaft Anfang 2022 das Vorkrisenniveau erreicht. Für das laufende Jahr hatte der Fonds Deutschland bereits im März eine Wachstumsrate von 3,6 Prozent prognostiziert. Im jüngsten Bericht wird allerdings gewarnt, dass der Zuwachs auch deutlich geringer ausfallen könnte, etwa wenn die Impfkampagne erneut ins Stocken gerät, wenn neue »Mutanten« die Fortschritte bei der Pandemiebekämpfung gefährden, oder wenn die Wirtschaftshilfen zu früh oder zu schnell zurückgefahren werden.

Um langfristige Schäden für die Wirtschaft zu vermeiden, sei es »besser, eher zuviel zu tun als zuwenig«, heißt es in dem Bericht. Längst werden jedoch auch in den Reihen der Bundesregierung die Stimmen lauter, die eine möglichst rasche Rückkehr zu strikter Haushaltsdisziplin fordern. Zudem will die EU-Kommission bereits im kommenden Jahr die strengen Verschuldungsregeln des Fiskalpakts wieder in Kraft setzen, die im Zuge der Euro-Krise auf deutschen Druck hin eingeführt worden waren. Dies würde auch hierzulande den Druck erhöhen, die Ausgaben zurückzufahren.

Der IWF sieht derweil nicht nur in der kurzen Frist die Notwendigkeit, die bundesdeutschen Staatsausgaben zu erhöhen. Die BRD solle längerfristig ihre finanziellen Spielräume nutzen, um öffentliche Investitionen zu steigern und den Strukturwandel zu fördern. Sorge bereiten den Analysten neben dem Fetisch der Haushaltsdisziplin auch die hohen Wohnkosten in deutschen Großstädten: »Der rasante Anstieg der Immobilienpreise in den vergangenen Jahren sollte genau beobachtet werden.« Im Blick hat der Fonds dabei allerdings weniger die sozialen Probleme von Mietern in Wucherstädten wie Berlin, als vielmehr die »Stabilität des Finanzsystems«.

Einfluss auf die wirtschaftlichen Geschicke in der EU nimmt der IWF seit einigen Jahren nicht nur mit Analysen und Empfehlungen. Während der Euro-Krise nahm die US-dominierte Institution als Teil der Gläubiger-Troika an der Seite von Europäischer Zentralbank und EU-Kommission unmittelbaren Einfluss auf die Reformprogramme von Ländern wie Griechenland und Portugal. Daher spielt die Rolle des IWF auch bei den gegenwärtigen Debatten um eine Reform des Europäischen Stabilitätsmechansimus (ESM) eine Rolle. Die Kommission würde ihn gerne zu einem Europäischen Währungsfonds ausbauen, der innerhalb der Staatengemeinschaft die Aufgaben des IWF übernimmt.

So weit wird es voraussichtlich nicht kommen. Doch die Machtfülle des in Luxemburg ansässigen ESM wird im Zuge der Coronakrise wachsen. Die EU-Finanzminister hatten sich im Dezember auf eine Reform verständigt, die nun von den Mitgliedstaaten angenommen werden muss. Am Donnerstag hatte sich der Bundestag in erster Lesung mit den Vorschlägen befasst. Ein wichtiger Baustein der Reform ist ein erleichterter Zugang zu vorsorglichen Kreditlinien für EU-Staaten, deren Staatsfinanzen als solide gelten. So soll schneller auf einen unverschuldeten Schock – wie die Coronapandemie – reagiert werden können. Zudem soll der Fonds mehr Zugriffsrechte auf die Wirtschaftsdaten der EU-Staaten bekommen, um diese permanent auf ihre Schuldentragfähigkeit hin zu evaluieren.

Darüber hinaus soll der ESM die Funktion einer Letztsicherung (»Backstop«) für die Bankenunion übernehmen. Im Nachgang der Euro-Krise hatten sich die Mitglieder der Währungsunion darauf verständigt, dass die Banken einen Fonds einrichten müssen, aus dem künftig die Abwicklung von Pleitebanken finanziert wird. Allerdings umfasst das Volumen lediglich 55 Milliarden Euro. Im Falle einer mittelschweren Bankenkrise wäre das Geld schnell aufgebraucht. Durch die ESM-Reform wird klargestellt, dass im Ernstfall letzten Endes doch wieder die öffentlichen Haushalte für Banken geradestehen, die sich verzockt haben.

In der Bundestagsdebatte warb Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Zustimmung zu den Reformvorschlägen. Die Maßnahmen würden die EU »stabiler und zukunftsfähiger« machen, sagte er. Sie seien ein Zeichen dafür, »dass Europa handeln kann«. Der ESM sei eine Möglichkeit »gemeinsam und solidarisch auf die Krise eines Mitgliedstaats zu reagieren«. In jenen Staaten, die bereits in den Genuss von ESM-Rettungskrediten gekommen sind, sehen das die meisten Bürger freilich anders. Schließlich gab es das Geld stets im Gegenzug für harsche Sozialabbau- und Privatisierungsprogramme.