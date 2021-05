Auf Kosten der Opfer

Martin Schutt/dpa Spuren brutaler Gewalt: Blut auf den Dielen im Ballstädter Kulturzentrum (11.2.2014)

Nachdem das vorherige Urteil vom Bundesgerichtshof als »rechtsfehlerhaft« aufgehoben worden war, hat am Montag am Landgericht Erfurt die Neuauflage des sogenannten Ballstädt-Prozesses begonnen. Die Kritik an der Thüringer Justiz hält weiter an. So hatte ausgerechnet die Anklagebehörde dafür geworben, der Gruppe vor Ort bekannter Faschisten, die im Februar 2014 eine Kirmesgesellschaft des im Landkreis Gotha gelegenen Ballstädter Kulturzentrums gezielt und brutal angegriffen hatte, einzig zu Bewährungsstrafen zu verurteilen – sollten diese die ihnen vorgeworfenen Taten einräumen. Besagten Vorschlag soll die Staatsanwaltschaft dem Landgericht bereits im November 2020 unterbreitet und dies mit dem erheblichen zeitlichen Abstand zu den Taten begründet haben.

Bei dem geplanten Angriff der Neonazis waren mehr als zehn Menschen teils schwer verletzt worden. Einem Mann wurde durch die Schläger sogar ein halbes Ohr abgerissen. Doch die Schwere der Straftaten und die anhaltenden Aktivitäten der Beschuldigten in der als äußerst kriminell und gewaltaffin geltenden Thüringer Neonaziszene ficht die Verantwortlichen im Justizapparat offensichtlich kaum an.

Nachdem Sabine Rathemacher, die Vorsitzende Richterin der sechsten Strafkammer des Erfurter Landgerichts, den Angeklagten am Montag die sogenannten Verständigungsvorschläge unterbreitet hatte, ließ sich der erste Angeklagte darauf ein und räumte über seinen Rechtsanwalt seine Beteiligung an dem Angriff ein. An Einzelheiten der Tat könne er sich jedoch nicht erinnern, hieß es. Obwohl der angebotene Deal damit faktisch zur Makulatur wurde, setzen Gericht und Staatsanwaltschaft den zwischen allen Prozessbeteiligten außer den Nebenklägern ausgehandelten Weg fort.

Dabei warnte nicht nur die Erfurter Frauengruppe »Omas gegen rechts« in einer eigenen Petition, die von mehr als 45.000 Menschen unterzeichnet und vergangene Woche dem Landesjustizminister Dirk Adams (Bündnis 90/Die Grünen) überreicht wurde, vor derlei Justizdeals mit Faschisten. »War das Strafmaß im Prozess 2017 bei einem der Männer drei Jahre und sechs Monate Haft, soll er nun mit einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung von dannen ziehen dürfen«, monierten die Nazigegnerinnen in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme.

Nachdem es bundesweit zu lauter Kritik am Vorgehen der Erfurter Justiz gekommen war, scheint auch die Thüringer Landespolitik ganz langsam aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen. So kündigte die SPD-Landtagsfraktion am Mittwoch an, den bisherigen Prozessverlauf im Parlament immerhin diskutieren zu wollen. »Kein Mensch begreift, dass nun auch noch einzelne Täter um ihre verdiente Strafe kommen sollen und lediglich auf Bewährung verurteilt werden«, bemerkte SPD-Fraktionschef Matthias Hey am Mittwoch. Die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss, deren Partei Die Linke die Landesregierung in Thüringen seit 2014 anführt, forderte nun, »eine allgemeine Anweisung des Justizministeriums beziehungsweise eine Verwaltungsvorschrift« auf den Weg zu bringen, »dass keine schmutzigen Deals von Staatsanwaltschaften mit Neonazigewalttätern stattfinden«. Minister Adams solle sich bei der Justizministerkonferenz dafür einsetzen, »diese Lücke in den Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) bundesweit zu schließen«. Für die Opfer des feigen Angriffs von Ballstädt käme das jedoch viel zu spät.