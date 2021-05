Wirecard-Whistleblower vorgestellt

Berlin. Ein knappes Jahr nach der Insolvenz des Zahlungsabwicklers Wirecard hat ein wichtiger Whistleblower in dem Fall seine Identität enthüllt. Der Jurist Pav Gill war eigenen Angaben zufolge etwa ein Jahr in der Rechtsabteilung von Wirecard in Singapur tätig. Nun ist Gill eine Hauptperson in einer Wirecard-Doku auf Sky, die der Bezahlsender am Donnerstag in München vorstellte. Gill hatte zuerst die Londoner Financial Times, anschließend auch andere Medien über die Bilanzmanipulation bei Wirecard informiert. (dpa/jW)