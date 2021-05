Auftakt des Prozesses gegen Franco Albrecht

Sebastian Gollnow / dpa Aufmerksamkeit gesichert: Der angeklagte Bundeswehr-Offizier (oben M.) vor Beginn des Verhandlungstermins am Donnerstag in Frankfurt am Main

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat am Donnerstag der Prozess gegen den Bundeswehr-Offizier Franco Albrecht begonnen, der sich wegen Vorbereitung rechtsterroristischer Anschläge in der BRD verantworten muss. Die Bundesanwältin warf dem 32 Jahre alten Oberleutnant vor, aus einer tief verfestigten extrem rechten Gesinnung heraus Anschläge auf Politiker geplant zu haben. Auch habe er gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.

Die Anklage geht davon aus, dass er einen Anschlag auf hochrangige Politiker und Personen des öffentlichen Lebens beabsichtigt habe, die sich durch ihr – aus Sicht ­Albrechts – zu flüchtlingsfreundliches Engagement ausgezeichnet hätten. Mit »erheblichem organisatorischen Aufwand« habe sich der Angeklagte eine falsche Identität als angeblicher syrischer Flüchtling zugelegt, so die Anklagevertreterin. Es sei dem Bundeswehr-Offizier darum gegangen, die geplanten Anschläge als Taten eines anerkannten Asylsuchenden darzustellen und das allgemeine Vertrauen der Bevölkerung in die Asylpolitik zu erschüttern.

Zielpersonen Albrechts seien laut Anklage nach den Aufzeichnungen des Beschuldigten unter anderem der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), die Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Anetta Kahane, Gründerin der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin, gewesen.

In Vorbereitung seiner Taten habe sich Albrecht insgesamt vier Schusswaffen, mehr als 1.000 Schuss Munition sowie mehr als 50 Sprengkörper beschafft. Kurz vor Beginn des Prozesses hatte er die Vorwürfe am Donnerstag erneut zurückgewiesen. Er sei gar kein »Rechtsextremist«, behauptete der Angeklagte. Die Vorwürfe gegen ihn seien in »keinster Weise wahr«. Er wolle sich in der kommenden Woche in einer Einlassung zu den Vorwürfen äußern. (dpa/jW)