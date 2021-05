Fernsehgroßfusion in Frankreich geplant

Paris. In Frankreich zeichnet sich eine Großfusion auf dem Fernsehmarkt ab: Der deutsche Bertelsmann-Konzern will den zur RTL-Gruppe gehörenden französischen Privatsender M 6 an den Konkurrenten TF 1 verkaufen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Vereinbart seien »ab sofort exklusive Verhandlungen zur Fusion« von TF 1 und M 6 und zur Schaffung eines neuen »Fernsehchampions«, erklärte die RTL-Gruppe mit Hauptsitz in Köln.

Ziel ist es demnach, ein französisches Medienunternehmen zu schaffen, das sich gegen weltweit tätige Streamingplattformen wie Amazon Prime, Netflix oder Disney plus behaupten kann. Die neue Gruppe hätte einen Jahresumsatz von 3,4 Milliarden Euro und soll von dem bisherigen M 6-Chef Nicolas de Tavernost geleitet werden. (AFP/JW)