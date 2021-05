Neuer Mediengigant

Mark Lennihan/AP/dpa Die Fusion wird den zweitgrößten Medienkonzern der Welt schaffen

Die älteste US-amerikanische Telefongesellschaft AT & T (ehemals American Telephone and Telegraph Company) fusioniert ihre Mediensparte mit dem Reality-TV-Sender und Medienkonzern Discovery. Die Firmenverschmelzung hat einen geschätzten Umfang von 150 Milliarden US-Dollar (122 Milliarden Euro). Damit werden unter anderem die Hollywood-Filmstudios von Warner, das HBO-Angebot, die US-Sender CNN, Cartoon Network, TBS zusammen mit über 80 anderen Formaten vom Discovery-Unternehmen, welche in rund 200 Ländern ausgestrahlt werden, unter einem Dach vereint.

AT & T gewinnt durch den Zusammenschluss 43 Milliarden Dollar Vermögen, zum Teil in Form von Schuldentiteln des eigenen Subunternehmens Warner Media, das für die neue Firmengründung abgestoßen wird. Nach dem Maßstab der Einnahmen wird die Neugründung nach dem Disney-Konzern den zweitgrößten Medienkonzern der Welt schaffen.

hatte Warner 2018 nach langen Übernahmeverhandlungen und einer Blockade durch Kartellklagen der US-Justizbehörde schließlich für eine Summe von 85,4 Milliarden Dollar übernommen. Damit wuchs der Schuldenberg der Telefongesellschaft auf 155 Milliarden Dollar und machte es fortan zum höchstverschuldeten US-Unternehmen außerhalb des Finanzmarktes. Die jetzige Transaktion mit Discovery wurde durch Beratungen sowie einen Brückenkredit von Goldman Sachs und J. P. Morgan in Höhe von 41,5 Milliarden Dollar möglich. Mit der Transaktion konnte AT & T den Schuldenberg, der im März bereits bei 169 Milliarden Dollar lag, um 43 Milliarden reduzieren, wie Financial Times am Dienstag berichtete.

Ziel der Bündelung verschiedener Medien und Formate in einem neuen Megakonzern ist es, auf dem Markt für Streamingdienste weiter aufzuschließen, der zur Zeit durch Netflix, Disney und Apple dominiert wird. Durch die Übernahme bekommt AT & T Zugang zu 83,3 Millionen Haushalten als Kunden in den USA von Discovery. Während der eigene Streamingdienst HBO mit HBO Max auf weltweit 63,9 Millionen Kunden kommt, haben die Konkurrenten Netflix und Disney plus derzeit je 207,6 bzw. 100 Millionen Abonnenten.

Zu dem eigenen Streamingdienst HBO Max kommen diverse Rechte an US-Sportübertragungen zusätzlich zur notwendigen Infrastruktur bei 5G-Netzen, die AT & T bereits besitzt und weiter ausbaut. Die Transaktion ist Zeichen einer veränderten Medienlandschaft, in der herkömmliche Fernsehstationen und Kabelabonnements zunehmend keine Rolle mehr spielen. Durch die Macht von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime ­Video, aber auch Medienunternehmen wie Facebook und Tik Tok teilen sich wenige Konzerne den Markt untereinander auf.

Mit mehr als 300 verschiedenen Dienstleistern in den USA – in Form von Kabelkanälen, Apps und Internetstreaming – habe sich die Anzahl der Streamingdienste und Plattformen seit 2014 verdoppelt, wie die Los Angeles Times am Dienstag berichtete. Dabei abonnierten mehr als 31 Prozent der Bevölkerung mehr als vier verschiedene Anbieter.

Die Konsolidierung der Firmen (und ihrer Angebote) auf diesem Sektor erscheint vielen Kommentatoren daher logisch. Ähnlich wie in der Zeitungsbranche, welche im globalen Westen unter einigen wenigen Konzernen aufgeteilt wurde, erweist sich eine große Konkurrenz als nicht sonderlich kosteneffizient.