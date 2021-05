Facebook und Springer vereinbaren Kooperation

Berlin. Facebook hat am Dienstag in Deutschland einen gesonderten Bereich für journalistische Inhalte gestartet. In den »Facebook News« wird ab sofort in der App und auf der Webseite des Onlinegiganten eine Auswahl von Nachrichteninhalten von derzeit 35 Verlagen mit mehr als 100 Medienmarken präsentiert, so Konzernmanager Jesper Doub gegenüber dpa.

Erst am Montag hatten sich der Axel-Springer-Kopnzern und Facebook nach jahrelangen Diskussionen auf eine umfassende Zusammenarbeit verständigt. Die Kooperation sei weltweit angelegt und auf Verbreitung von Inhalten ausgerichtet, teilten die Unternehmen mit. Inhalte aus dem Verlagshaus sollen demnach vermehrt in verschiedenen Angeboten der Plattform verbreitet werden, darunter auch im Produkt »Facebook News«. Der Deal umfasst ebenfalls Videoinhalte aus dem Springer-Konzern sowie eine Ausweitung des Auftrags an den Springer-Dienstleister Upday. Zu den finanziellen Konditionen wollten beide Seiten keine Angaben machen. (dpa/jW)