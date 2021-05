BND startet Instagram-Account

Berlin. Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat seine Socialmedia-Aktivitäten mit einem eigenen Instagram-Account ausgebaut. Mit dem Auftritt will der BND Nachwuchs gewinnen. »Ein moderner Arbeitgeber muss auch dort präsent sein, wo sich mögliche Bewerberinnen und Bewerber tummeln«, sagte BND-Präsident Bruno Kahl der dpa am Montag in Berlin. Der BND sei früher für seine strikte Zurückhaltung in der Öffentlichkeit bekannt gewesen. Nun wolle man einen Ort schaffen, »an dem sich Interessierte einen Überblick über unsere Aufgaben, einen Einblick in unseren Alltag (…) verschaffen können«. (dpa/jW)