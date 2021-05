imago/ZUMA Press

Phantombegriff

Zu jW vom 14.5.: »›Kauft die junge Welt! Noch besser: Abonniert sie!‹«

Man muss nicht, frei nach Gerhard Polt, Psychologie studieren, um herauszufinden, ob sein Gegenüber ein Depp ist. (…) Zur kleinen Anfrage der Partei die Linke zur Pressefreiheit und den Auslassungen des sogenannten Verfassungsschutzes zur jW nur soviel: 1. Es gibt keine »freiheitlich-demokratische Grundordnung«. Das ist schlicht ein Phantombegriff. Eine Grundordnung wäre eine Ordnung oder auch Verordnung, die die Exekutive (Minister usw.) aufgrund eines Gesetzes erstellen kann. Mir ist nicht bekannt, dass dazu im Grundgesetz eine Ermächtigung aufgeführt ist. Das ist zum Beispiel der Fall im Berufsbildungsgesetz oder im Verkehrsgesetz, aus denen jeweils die Ausbildungsordnungen für die dualen Ausbildungsberufe (mehr als 350) abgeleitet wurden oder eben die Straßenverkehrsordnung. 2. Das Grundgesetz, das auch von Kommunisten (Hugo Paul, Heinz Renner) mit ausgearbeitet wurde, wäre nach der Interpretation der »Verfassungsschutz-Spezialisten« auch in Frage zu stellen, weil zumindest ein gewisser Einfluss durch die kommunistischen Abgeordneten zu vermuten ist! Die darin enthaltene Sozialverpflichtung beim Eigentumsgebrauch verweist doch auf den Umstand, dass hemmungslose Privataneignung möglich sein könnte und dem ein Riegel vorzuschieben ist. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass der Produktionsprozess und die Verteilung der Güter zwei sich gegenseitig ausschließenden und im Widerspruch zueinander befindlichen Gruppierungen zugeordnet werden können. Nun ja, wir sprechen dann eben von Klassen und Klassenkampf. (…)

Manfred Pohlmann, Hamburg

Cui bono?

Zu jW vom 14.5.: »Blutige Konfrontation«

Cui bono – wem nützt es? Diese Frage sollte gestellt werden, wenn es um die Ursachen und die Verursacher von Konflikten geht. So habe ich es vor 60 Jahren – frei nach Lenin – in der Schule gelernt. Premierminister Benjamin Netanjahus Versuche einer Regierungsbildung sind wiederholt gescheitert. Gerichtsverfahren sind gegen ihn anhängig. Wer spricht jetzt noch angesichts der Ereignisse im Gazastreifen davon? Für mich ist die Frage damit beantwortet. Die Leidtragenden sind wieder die Menschen in dieser Region, Israelis wie Palästinenser.

Christian Helms, Dresden

Vorschläge

Zu jW vom 15.5.: »Kein Frieden für Gaza«

Als Jude, der lebenslang Antisemitismus bekämpft und davon ein paar alte Narben im Gesicht behalten hat, bitte ich die jüdische Gemeinde in Deutschland um zwei dringende Schritte sowie alle Antifaschisten um Unterstützung dafür: Sie sollte sich feierlich von der Politik des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu distanzieren, der allzu deutlich erkennbar mit Hilfe einer Provokation der eigenen politischen Niederlage zu entkommen und sich dabei selbst angesichts einer Anklage wegen Korruption vor dem Gefängnis zu retten, aber auch das seit Jahrzehnten andauernde Diskriminieren, Einschränken und Vertreiben der arabischen Bewohner von Ostjerusalem und der »Westbank« zu intensivieren versucht. Koste es, was es wolle – auch das Leben von Juden und Palästinensern! Wie nicht anders zu erwarten, führte sein Angriff mit Granaten, Tränengas, Raketen und stinkender Flüssigkeit während der höchsten Feiertage der Muslime und in der wichtigen Al-Aksa-Moschee, wie andere Aktionen davor und danach, schon wieder zum Tod von Juden (darunter mindestens ein Kind) und in noch weit größerer Zahl von Palästinensern (darunter viele Frauen und Kinder). Unvermeidlich übertrug sich der Konflikt auf andere Länder wie Deutschland, wo der Nahostkonflikt ein sensibles Thema bleibt. Für Palästina und Israel bleibt als einzige internationale Forderung: Sofort aufhören! Ja, auch mit den Raketen aus Gaza! Aber erst recht mit den Angriffen der Luftwaffe, mit Drohnen und Geschützen, die so viele Todesopfer mehr erfordern. Neben einem Distanzieren von Netanjahu und seinen Verbündeten wäre es schön, wenn die Gemeinde zu einem Bündnis von Juden und Muslimen aufriefe, die geeint gegen alle Angriffe vorgehen, ob gegen Männer mit Kippas oder Frauen mit Kopfbedeckung, ob gegen Synagogen oder Moscheen – also gegen alle Rassisten und Reaktionäre! Das Zerreißen von Fahnen, Steine gegen Synagogen oder umgekippte Friedhofssteine sind schlimm und zu verurteilen, erst recht in Deutschland. Doch noch schlimmer ist es, wenn etwa in Gaza ein Vater die Frau und Mutter auffindet, ihre Arme schützend um ihre vier Kinder gebreitet – und alle fünf sind verschüttet und tot. (…) Wer das eine sieht und verurteilt, aber das andere verschweigt, ignoriert oder herabspielt, kann sich kaum den Vorwurf ersparen, farbenblind, hartherzig, inhuman oder ein Heuchler zu sein!

Victor Grossman, per E-Mail

Zweierlei Maß

Zu jW vom 17.5.: »Bomben gegen Presse«

Die Bundesregierung erklärt seit Jahren zu Recht, dass die BRD aufgrund der durch deutsche Faschisten ermordeten 6,3 Millionen Juden eine besondere Verantwortung gegenüber Israel habe. Sie stellt sich daher nahezu kritiklos an die Seite der israelischen Regierung und verteidigt im Grunde genommen deren seit Jahren andauerndes menschen- und völkerrechtswidriges Handeln gegenüber den Palästinensern. Obwohl ich Atheist bin, finde ich die Religionsfreiheit für alle Glaubensrichtungen in Ordnung und bin unter diesem Aspekt auch ein Freund der Juden. Aber gerade deshalb verurteile ich die schändliche Handlungsweise des israelischen Staates, wie sie die vielen, leider wirkungslosen UN-Resolutionen aufzeigen. Unsere Regierung sollte nicht mit zweierlei Maß messen. Gegen Russland verhängt sie wegen diverser unbewiesener »Taten« (zum Beispiel der angeblichen Giftanschläge gegen die Skripals oder Alexej Nawalny) Sanktionen, obwohl wir gegenüber Russland wegen der Tötung von 27 Millionen Sowjetbürgern ebenfalls eine besondere Verantwortung haben. Israels schändliches Handeln billigt sie. Das ist nicht richtig!

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen