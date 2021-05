AfD-Parteitag auf der Wiese

Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa Vorbild: AfD-Mitglieder sitzen auf Landesparteitag in Sachsen-Anhalt in einem Zelt (September 2020)

Das Berliner Bündnis »Kein Raum der AfD« teilte am Mittwoch zu den bevorstehenden Parteitagen des AfD-Landesverbands mit:

(…) Anfang Mai hatte die Berliner AfD bekanntgegeben, dass sie ihre nächsten Landesparteitage für den 5. und 6. sowie den 12. und 13. Juni plane. Unklar war bisher nur der Ort, diesen wollte die AfD nicht verraten. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen und weil es in Berlin auch einfach mittlerweile gute Tradition ist, dass die Antifa verkündet, was und wo von der AfD angemietet wurde: Die Landesparteitage der Berliner AfD finden auf der vermüllten Wiese zwischen der Haltoner Straße und den Gleisen der angrenzenden U-Bahn statt. (…) Die Berliner AfD geht campen. Mitten in der Stadt. Aller Räumlichkeiten beraubt, haben sie sich schlussendlich ein großes Zelt besorgt. (…) Auf die Anfrage von Georg Pazderski (AfD) an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Vermietung von Räumen für einen AfD-Landesparteitag im Oktober 2019 antwortete die Senatssprecherin Claudia Sünder noch, »dass weder der Regierende Bürgermeister alleroberster Saalvermieter in Berlin ist noch die Senatskanzlei die Organisationszentrale der AfD«. Diese Aussage scheint inzwischen ihre Gültigkeit verloren zu haben. Denn Vermieter der Wiese für die kommenden AfD-Parteitage ist (Trommelwirbel!) die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), und damit liegt die Zuständigkeit für den gesamten drohenden Fascho-Zirkus bei der Senatsverwaltung für Finanzen, also bei Matthias Kollatz (SPD). (…) Matthias Kollatz hat es damit geschafft, einen Landesparteitag der AfD innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin zu ermöglichen. (…)

keinraumderafd.blogsport.eu

Ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure und politischer Initiativen startet an diesem Donnerstag eine Kampagne zur Aufhebung des Schutzes von geistigen Eigentumsrechten auf Impfstoffe, Medikamente und andere medizinische Güter zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie und erklärte zuvor:

Unter dem Kampagnenmotto »Sign! – Mensch vor Patent« soll der politische Druck auf Bundesregierung und Europäische Union erhöht werden, sich dem Vorstoß von mehr als 100 Staaten des globalen Südens anzuschließen und sich für den bei der Welthandelsorganisation (WTO) verhandelten »Waiver« (Verzichtserklärung) im Rahmen des TRIPS-Abkommens einzusetzen. Dieser sieht die Aussetzung der Covid-19-Patente auf Impfstoffe, Medikamente und andere medizinische Güter bis zur Eindämmung der Pandemie vor. (…) »Deutschland und die EU sind derzeit die zentralen Akteure, die den Waiver und damit die Freigabe von Eigentumsrechten in bezug auf die Coronapandemie blockieren. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte das Momentum nutzen und im Menschheitsinteresse der Pandemieeindämmung umsteuern«, sagt Roland Süß vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. (…) »Der bestmögliche Zugang zu Gesundheitssystemen, Medikamenten und Impfstoffen ist ein fundamentales Menschenrecht. Eines der größten Hindernisse für eine gerechte Versorgung mit Impfstoffen ist das Patentsystem. Aus diesem Grund werden wir den Druck auf die Bundesregierung und die EU in Solidarität mit dem Globalen Süden erhöhen. Das ist die Kernidee des Kampagnenbündnisses«, so Anne Jung von Medico International und Mitinitiatorin des Bündnisses.

https://makethemsign.eu/