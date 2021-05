Kein Ende der Eiszeit

Fabrizio Bensch/Reuters Sanktionen gegen deutsche Unternehmen unwahrscheinlich: Joseph Biden mit Kanzlerin Angela Merkel

Leitet Washington im Streit um Nord Stream 2 einen Kurswechsel ein? Das US-Nachrichtenportal Axios jedenfalls meldet, die Regierung von Joseph Biden habe beschlossen, gegen die Betreiberfirma der Erdgasleitung und ihren deutschen Chef nun doch keine Sanktionen verhängen zu wollen. Der Grund: Der US-Präsident lehne die Pipeline zwar weiterhin strikt ab, berichtet Axios, seine Berater seien aber zu der Auffassung gelangt, sie lasse sich allenfalls noch mit Sanktionen verhindern, die deutsche Manager und Unternehmen träfen. Dies aber werde die Beziehungen zur Bundesrepublik ernsthaft schädigen, was wiederum in der aktuellen Weltlage nicht im US-Interesse sei. Nun wird man abwarten müssen, ob die Regierung sich mit der Entscheidung gegen den US-Kongress behaupten kann, wo Republikaner schon jetzt wutentbrannt dagegen Sturm laufen.

Bliebe es – nach all den bisherigen Sanktionen und den durch sie verursachten Schäden – dabei, dass Biden nun, wie angekündigt, mit finsterer Miene Strafmaßnahmen gegen einige weitere russische Schiffe verhängt, die Pipeline aber mit Ach und Krach fertiggebaut werden kann, dann hätte Berlin im machtpolitischen Ringen mit Washington tatsächlich einen Erfolg erzielt. Den bräuchte es dringend, denn bisher hat die Bundesregierung, die stolz »strategische Autonomie« der EU postuliert und auf Augenhöhe mit den USA Weltpolitik treiben will, regelmäßig Niederlagen kassiert. Die Ankündigung, das deutsche Iran-Geschäft gegen die Trumpschen Sanktionen zu verteidigen? Sie ist ergebnislos verpufft. Die Forderung, Washington müsse die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU aufheben? Die Zölle sind bis heute in Kraft. Auch in der China-Politik geben die Vereinigten Staaten den Ton an. Für den Berliner Anspruch, als eine von den USA unabhängige Weltmacht operieren zu können, fehlt bislang jeder echte Machtbeweis.

Ob nun aber auch Russland über die Fertigstellung der Pipeline hinaus auf Erleichterungen hoffen kann, mag man bezweifeln. Zwar sollte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch abend erstmals mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammentreffen – wie es heißt, um eine weitere unkontrollierte Eskalation der Spannungen zu verhindern. Tatsächlich hat Moskaus Gegenwehr Washington zuletzt punktuell Unannehmlichkeiten, etwa in bezug auf das Botschaftspersonal, eingebrockt. Dass es zu einem ernsthaften US-Kurswechsel kommt, dagegen spricht einiges. Zum Beispiel beginnt der Westen aktuell neben Ostsee und Schwarzem Meer eine dritte große Manöverfront gegen Russland zu eröffnen – in der Arktis. Dort will Norwegen im kommenden Jahr gemeinsam mit den NATO-Verbündeten die größte Kriegsübung im Polarmeer seit dem Ende des Kalten Kriegs abhalten – mit rund 40.000 Soldaten, kaum 600 Kilometer von Stützpunkten der russischen Nordflotte entfernt. Gespräche hin, Pipeline her: Entspannung ginge anders.