Der Schmerz und seine Spuren

© Mohammed Laouli Reinigungsarbeiten: Mohammed Laoulis Video »Les Sculptures n’étaient pas blanches« (2020)

Ethnologische Museen müssen einen inneren Dauerkonflikt bewältigen: Per Definition ist ihre Existenz verwoben mit der gewaltvollen Geschichte der Kolonialmächte und der Unterdrückung, Versklavung und Ermordung indigener Bevölkerungen, aus denen die völkerkundlichen Sammlungen zu großen Teilen hervorgegangen sind. Sicher, Teile der oft unüberschaubaren Bestände stammen manchmal aus mit großer Ernsthaftigkeit durchgeführten wissenschaftlichen Forschungsreisen; meistens waren sie jedoch die Beute skrupelloser Trophäensammler oder das Resultat militärischer Strafexpeditionen, Hinrichtungen oder bewaffneter Raubzüge.

Inzwischen gehört die kritische Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit zum Glück zum Selbstverständnis solcher Häuser dazu, auch wenn – wie der Aufbau des Berliner Humboldt-Forums zeigt – es in dieser Hinsicht an manchen Orten noch viel nachzuholen gibt. Mittlerweile darf man zu recht erwarten, dass die Präsentation von Kunst und Kulturgütern aus Ozeanien, Asien oder Afrika von einer kritischen Betrachtung der Umstände begleitet wird, unter denen die Stücke den Weg über den Ozean angetreten haben. Im Idealfall führen die Museen selbst exemplarisch diese Auseinandersetzung um koloniale Raubgüter und um deren mögliche Rückgabe, suchen aktiv die Konfrontation mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus und nach Möglichkeiten, hier neue Debatten anzustoßen. Sie präsentieren sich daher zum Glück auch nicht mehr stolz als exotische Schatzkammern, sondern verstehen sich als Diskurszentren für die Neubetrachtung kolonialer Geschichtsschreibung.

Einen ausgesprochen ehrgeizigen Versuch in diese Richtung unternimmt das Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum – immerhin im Besitz der viertgrößten deutschen Sammlung an nigerianischen Benin-Bronzen und mit seinen 65.000 Objekten eine der bedeutendsten ethnografischen Sammlungen hierzulande. Der Versuch nun ist die groß angelegte Ausstellung »Resist! Die Kunst des Widerstands«. Mit diesem dem Schlachtruf der Aufbegehrenden folgenden Unterfangen kehrt das Museum die Perspektive der kolonialen Plünderung unmittelbar um und beleuchtet ein halbes Jahrtausend antikolonialer Gegenwehr im globalen Süden.

Sechs Frauen – Künstlerinnen, Kuratorinnen, Aktivistinnen – wurden eingeladen, eigene Räume für die Schau zu kuratieren, die jeweils unter einem Motto stehen: Es geht um Freiheitskämpfe, Aufstände und Proteste, um leisere und verdeckte Versuche, sich dem Zugriff kolonialer Herrschaft zu entziehen, etwa Verweigerung und Subversion. So kann Raum für neue, vielstimmige Erzählungen entstehen, die eine Geschichtsschreibung von unten erlauben. Verschüttetes wird sichtbar, und aus solcherart narrativer Selbstbestimmung erwächst eine mögliche Neudeutung und Neuschreibung als leidvoll erfahrene Geschichte.

Arbeiten des senegalesischen Fotografen Omar Victor Diop etwa präsentieren Intellektuelle und Politiker des afrikanischen Kontinents, die Widerstand geleistet haben, deren Errungenschaften und Einfluss aber in Vergessenheit geraten sind. Die großformatigen, gespenstisch anmutenden Druckgrafiken der kubanischen Künstlerin Belkis Ayón Manso zeugen von einer intensiven Auseinandersetzung mit Mythen und Traditionen. Mansos persönliches Widerstandspotential war tragischerweise allzu früh erschöpft, als sie sich, 32 Jahre jung, das Leben nahm. In wörtlichem Sinne erkundet der französisch-algerische Künstler Kader Attia die Wunden der Vergangenheit. »Scars remind us that our past is real«, heißt eine fotografische Arbeit von ihm aus dem Jahr 2015, auf der die in die Rinde eines Baumes geritzten Narben zu sehen sind. In seinem »Broken Mirror« (2017) hat Attia einen zerbrochenen Spiegel mit Draht grob zusammengenäht. Die deutlich sichtbare Reparatur hebt historische Verletzungen aus dem Schweigen heraus. Anstatt den Schmerz zu verdrängen, eignet sich der Künstler das beschädigte Objekt neu an, umsorgt die sichtbaren Bruchstellen und klagt Erinnerung ein, anstatt sie zu überdecken oder zu entsorgen.

Der Kolonialismus, sagt die in Berlin lebende Künstlerin und Theoretikerin Grada Kilomba, sei »wie ein Gespenst, das unsere Gegenwart und unsere Zukunft ständig heimsucht«. Er hat nie aufgehört, die Auswirkungen von Sklaverei und Unterdrückung sind längst nicht in der Geschichte geborgen. Ihre Spuren leben im kollektiven und individuellen Gedächtnis der davon betroffenen Menschen fort. Aktivistinnen und Aktivisten des postmigrantischen Kölner In-Haus e. V. klagen dementsprechend in dieser äußerst sehenswerten Ausstellung auch den gegenwärtigen Rassismus in Deutschland an. So fällt letztlich der Kunst die Aufgabe zu, tiefere Bedeutungsschichten zu erschließen, die hart und unversöhnlich in die Gegenwart hineinragen, erhellende Kontexte herzustellen und so auch für die historischen Objekte der ethnologischen Sammlung mit Hilfe erweiterter Bezüge neue, widerständige Lektüren zu eröffnen.