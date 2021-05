imago/ZUMA Press

Geschichte vergessen

Zu jW vom 12.5.: »›jW soll Wasser abgegraben werden‹«

Da irrt aber die Kofraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag Amira Mohamed Ali, wenn sie meint, sie könne »nicht erkennen«, dass die SPD »linke Politik grundsätzlich in die Nähe der Verfassungsfeindlichkeit rückt«. Ich bemerke in den letzten Jahren immer mehr, dass sich innerhalb der »Linken« Geschichtsvergessenheit breitgemacht hat. (…) Zu den Fakten: Die SPD hat bereits 1972 unter Willy Brandt durchgedrückt, dass für bestimmte Personen im öffentlichen Dienst Berufsverbote galten. Der sogenannte Radikalenerlass sorgte ja sogar dafür, dass ein Lokomotivführer nicht bei der Bundesbahn arbeiten durfte, weil er Mitglied in der DKP war. Ein Mitglied des Marxistischen Studentenbundes (MSB) Spartakus durfte nicht beim Wetteramt anfangen. Viele Berufe konnten aber nur im öffentlichen Dienst ausgeübt werden. Die Stellen außerhalb von »Vater Staat« waren begrenzt und daher meist besetzt. Deshalb kann mit Fug und Recht von »Berufsverboten« gesprochen werden. (…) Erst 2016 entschloss man sich in Niedersachsen offiziell, von dieser Diskriminierung abzulassen. Man kann sich vorstellen, dass viele Lebensentwürfe einfach umgeworfen, ja zerstört worden waren. (…)

Hans-Joachim Wolfram, per E-Mail

Böse Unterstellung

Zu jW vom 12.5.: »jW soll Wasser abgegraben werden«

In den Medien wird über den Streit im Deutschen Fußballbund aufgeregt berichtet, weil dort der eine den anderen »Freisler« nannte. Ich mache auf folgendes aufmerksam: Es ist seit Gründung der Bundesrepublik üblich, per Totalitarismusdoktrin und Extremismustheorie Faschisten und Linke auf eine Stufe zu stellen. Der kollektive Nazivergleich ist gang und gäbe. Mit der Behauptung vom Extremismus der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten wurde der bayerischen VVN-BdA der Gemeinnützigkeitsstatus aberkannt. Es hieß: »Linksextremisten« wollten (…) eine »marxistische Diktatur« und bekämpften alle nichtmarxistischen Ordnungen, also auch die »freiheitliche demokratische Grundordnung«. Und Finanzbehörden im ganzen Land nahmen diese unsinnige bösartige Behauptung des bayerischen Verfassungsschutzes zum Anlass, der VVN überall die Gemeinnützigkeit abzusprechen. Diese Handlungsweise wurde im Bund nach vielen Protesten nun beendet, in Bayern aber noch lange nicht. Dazu sollten Medien mal Stellung nehmen. (…) Es ist gut, dass jW sich endlich gegen ihre Einstufung als »extremistisch« zur Wehr setzt.

Ulrich Sander, Dortmund

Erneutes Staatsversagen

Zu jW vom 14.5.: »Aufgehobene Abfolge«

Die Aufhebung der Priorisierung zeigt, dass unser Staat mal wieder bei einer scheinbar einfachen Aufgabe versagt hat: eine Terminvergabe nach Reihenfolge der Bedürftigkeit zu organisieren. Eine Aufgabe, für die er fast ein ganzes Jahr lang Zeit hatte. Nun wird also ganz offiziell gemacht, was längst Praxis ist: dass die Impfreihenfolge von dem Zufall abhängt, wieviel Impfstoff eine Hausarztpraxis bestellt hat. Mit den Betriebsärzten kommt noch das neue Priorisierungskriterium dazu, ob der eigene Arbeitgeber sich Impfstoffdosen auf einem vermutlich nicht ganz transparenten Markt besorgen konnte. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es ein Luxusgut wäre, das hier ungerecht verteilt wird. Doch das ist leider nicht so, dieses Versagen der staatlichen Organisation wird schon wieder Menschen das Leben kosten.

Hagen Radtke, Rostock

Legitimer Kampf

Zu jW vom 14.5.: »Blutige Konfrontation«

Der antikoloniale Befreiungskampf der Palästinenser ist legitim. Es ist falsch, die Gewalt des Unterdrückers mit dem gerechtfertigten Widerstand des kolonialisierten palästinensischen Volkes gleichzusetzen. Anders als der deutsche Mainstream ist die junge Welt zumindest in der Lage, die Dimension der Gewalt richtig einzuordnen, wenn eine Guerilla einer Atommacht gegenübersteht. Aber der neueste Ausbruch der Gewalt ist kein Konflikt zwischen der israelischen Armee und der Hamas. Die Darstellung der Hamas als einer vom palästinensischen Volk abgegrenzten Organisation ist falsch. Alle Widerstandsgruppen, ob die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), Hamas usw., koordinieren ihre Aktionen. Die Hamas ist Teil der palästinensischen Gesellschaft, und der bewaffnete Kampf ist Konsens. Die Palästinenser jubeln, wenn die Raketen starten (…). Frieden ist ohne Gerechtigkeit nicht möglich. Und Gerechtigkeit kann es nur durch einen sozialistischen palästinensischen Staat für Araber und Juden geben. Der bewaffnete Kampf ist das einzige Mittel des palästinensischen Volkes, sich vom Joch der Kolonialherrschaft zu befreien. Antiimperialistische Kämpfe müssen unterstützt werden, unabhängig davon, ob linke Kräfte darin dominieren oder nicht.

Saleh Manaf, Bonn

Solidarität gefragt

Zu jW vom 11.5.: »Aufmarsch gegen Protest«

Seit Monaten spielen sich in Kolumbien dramatische Szenen ab. Hier kämpft ein Volk verzweifelt um sein Überleben. Mit brutaler Gewalt geht die Regierung gegen den wachsenden Protest vor. (…) Großspurig behauptet die Bundesregierung, für Menschenrechte einzustehen, und ist schnell dabei, Sanktionen zu verhängen. Nun frage ich: Wo bleiben die Sanktionen gegen die kolumbianische Regierung und die Eliten des Landes? Nach Angaben des Instituts für Entwicklungs- und Friedensstudien (Indepaz) in Bogotá kam es während der Regierungszeit von Präsident Iván Duque schon zu 176 Massakern. (…) Ich mache Regierung und Abgeordnete in Deutschland mitverantwortlich für die Tötungen, Vertreibungen, Verschleppungen und Vergewaltigungen, die gegenwärtig in dem südamerikanischen Land geschehen. Es ist eine Pflicht, dagegen einzuschreiten. Ich rufe die Menschen weltweit auf, Solidarität mit Kolumbien zu bekunden!

Peter Blöth, per E-Mail