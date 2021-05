Neuer Eiserner Vorhang

imago images/CTK Photo Das tschechische Munitionslager nach den Explosionen im Oktober und Dezember 2014

Objektiv war damit zu rechnen gewesen. Nachdem die westliche Seite entschieden hatte, eine windige und zweifelhafte Geschichte zum Skandal aufzublasen, wäre es naiv zu erwarten, Russland würde das einstecken wie eine letztlich verdiente Ohrfeige. Die am Freitag abend erfolgte Einstufung von Tschechien und den USA als »unfreundliche ausländische Staaten« durch das Moskauer Außenministerium ist daher nur logisch.

Zur Erinnerung: Die Explosionen in einem tschechischen Munitionslager im Oktober und Dezember 2014, das einer privaten Waffenhandelsfirma gehörte und in dem nicht gerade vorbildliche Ordnung herrschte, führte die tschechische Regierung – mit Rückendeckung der USA und Großbritanniens – auf Machenschaften russischer Agenten zurück; angeblich dieselben Personen, die vier Jahre später unter denselben Tarnidentitäten den Giftanschlag auf Sergej Skripal verübt haben sollen, deren Anwesenheit bei der zweiten Explosion aber nicht einmal behauptet wurde. Es steht also mehr als nur ein Fragezeichen hinter der Story, auf die Tschechien mit der Ausweisung von 20 russischen Diplomaten mit einem Ausrufezeichen reagierte.

Russland blieb Prag nichts schuldig: Es hat erstens eine identische Anzahl tschechischer Diplomaten ausgewiesen – was angesichts des unterschiedlichen Umfangs der Botschaften schon in sich eine Verschärfung bedeutet: 20 Leute entsprachen zehn Prozent der Beschäftigten der russischen Botschaft in Prag, aber 80 Prozent der tschechischen in Moskau. Jetzt setzt Russland an bei den sogenannten Ortskräften. Von denen darf die tschechische Botschaft in Moskau noch 19 beschäftigen, die US-Botschaft gar keine mehr. Das ist für diese ziemlich ärgerlich. Denn »Ortskräfte« – also Bürger der Gastländer im Dienste der Botschaften – machen nach Schätzungen zwischen 50 und 75 Prozent der alltäglichen Arbeit: vom Auswerten der Presse und kleineren Dolmetscherarbeiten bis zum Anbahnen von Kontakten und dem Organisieren von Inlandsreisen. Wer jemals Zeit in den Telefonwarteschleifen russischer Institutionen verbracht hat, kann das Ausmaß ihres Beitrags zum laufenden Betrieb ermessen.

Es geht an dieser Stelle nicht darum, sich schmunzelnd vorzustellen, dass seine Exzellenz der Botschafter seine Flugtickets selber buchen muss. Es geht um die Rolle von Botschaften im diplomatischen Alltag. Einmischung in innere Angelegenheiten ist ihr Tagesgeschäft, dazu gibt es sie. Bis zu einem gewissen Grad ist das wechselseitig toleriert. Russland definiert diese Grenze gerade herunter. Es nimmt die Feindschaft ernst, die ihm vom Westen erklärt wird. So weit, so schlecht, aber auch so vorhersehbar. Vor einigen Wochen hatte RT DE über die Kündigung seiner deutschen Bankverbindung berichtet; jetzt haben russische Banken der Moskauer Niederlassung des US-Senders Radio Liberty die Konten gekündigt. In kleinen Schritten wächst ein neuer Eiserner Vorhang.