Kein Grund zur Beruhigung

imago images/ZUMA Wire Protest in Polen: Demonstration gegen die Unterdrückung der LGBTIQ*-Community in Warschau (8.8.2020)

Seit 2005 findet am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. -feindlichkeit statt, an dem auf Verfolgung und Diskriminierung nichtheterosexueller Menschen hingewiesen wird. Besagter Aktions- und Protesttag wurde in Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt. Damals hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Bei Transsexualität war dies erst 2018 der Fall.

Zwar hat sich die Situation für sogenannte sexuelle Minderheiten vielerorts verbessert, doch auch in Europa – Stichwort Polen – existieren immer noch Länder, in denen vermeintliche Abweichungen vom Sexualverhalten der Mehrheitsgesellschaft mit staatlicher und gesellschaftlicher Repression, Verfolgung und Diskriminierung bestraft werden. Mit Stand des letzten Jahres wird Homosexualität noch immer in 69 Staaten strafrechtlich verfolgt. In einigen Ländern wie etwa Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, Nigeria oder Saudi-Arabien ist für homosexuelle Handlungen die Todesstrafe vorgesehen. In Afghanistan, Pakistan, Katar, Somalia und den Vereinigten Arabischen Emirate kann die Todesstrafe unter bestimmten Bedingungen ausgesprochen werden.

In der Bundesrepublik unterscheidet sich der Lebensalltag von Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen vor allem durch den Ort, an dem die Betroffenen leben. Das Leben in der Anonymität von Metropolen wie Köln, Berlin und Hamburg ist meist einfacher ist als in Kleinstädten und dem ländlichen Raum. Doch auch in Großstädten kommt es kontinuierlich zu Hassverbrechen und Gewalttaten, die sich gegen Nichtheterosexuelle richten. Diese gingen offiziellen Erhebungen zufolge auch während des pandemiebedingten Shutdowns keineswegs zurück. So berichtete »Reach Out«, die Berliner Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, von 93 Straftaten, die im vergangenen Jahr aus LGBTIQ*-feindlichen Motiven begangen wurden.

Das Berliner Antigewaltprojekt »Maneo« hat 2020 mit 510 Fällen homo- und transfeindlicher Gewalt deutlich mehr Vorfälle als in den Jahren zuvor registriert. Die Dunkelziffer würde mit geschätzt 80 bis 90 Prozent noch höher liegen, heißt es in einer jüngst veröffentlichten Mitteilung der Einrichtung. Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern, veröffentlichen die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft regelmäßig Zahlen zu Straftaten, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität richten. Neben Übergriffen auf Menschen kommt es auch regelmäßig zu Sachbeschädigungen, die sich gegen Denkmäler und Erinnerungsorte der homosexuellen Emanzipationsbewegung richten. Betroffen sind etwa die Gedenktafel für die im Faschismus verfolgten schwulen und bisexuellen Männer im Berliner Bezirk Schöneberg, die Gedenktafeln am Magnus-Hirschfeld-Ufer oder das Denkmal für die während der Nazizeit verfolgten Homosexuellen am Berliner Tiergarten.

Das Bundesinnenministerium erfasste in seiner vorläufigen Statistik für 2020 bundesweit bisher 43 Sachbeschädigungen, die im Zusammenhang mit dem Themenfeld »sexuelle Orientierung« standen. Zugleich berichtete die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorstellung ihres Berichts in der vergangenen Woche, dass Anfragen und Hinweise zum Thema »sexuelle Identität« im vergangenen Jahr auf 237 Anfragen (2019: 148) angestiegen seien.