»Familien gehören zusammen – Jetzt Blockade beenden«. Protest am Internationalen Tag der Familie gegen Hürden beim Familiennachzug für Geflüchtete. Während in Deutschland in Coronazeiten darüber diskutiert wird, wie Familien über alle Generationen hinweg wieder zusammenkommen können, wird Tausenden Geflüchteten seit vielen Jahren der Familiennachzug verwehrt. Sonnabend, 15.5., 11 Uhr, Berlin, vor dem Auswärtigen Amt, Werderscher Markt 1. Veranstalter: Familiennachzug Eritrea, Pro Asyl, Berliner Flüchtlingsrat, Seebrücke

»Solidarisch gegen rechts«. Demonstration. Die Vorkommnisse der letzten Monate in Spandau sind besorgniserregend. Mehrere Anschläge auf ein alternatives Wohnprojekt, in dem auch Menschen mit Behinderungen und Kinder wohnen, zeigen, dass die Brandstiftenden wissentlich Menschen in Gefahr bringen. Sonnabend, 15.5., 14 Uhr, Berlin, Bahnhof Spandau. Veranstalter: Spandauer Bündnis gegen rechts u. a.

»›Datteln 4‹ stoppen wir«. Fahrraddemo. Der Konzern Uniper, der das Steinkohlekraftwerk »Datteln 4« betreibt, hält an seiner fossilen Strategie fest und setzt auf Greenwashing und Stillegungsprämien. Gleichzeitig stößt er europaweit 42,6 Millionen Tonnen CO2 aus, verklagt Staaten und fördert »Blutkohle« z. B. in Kolumbien. Sonntag, 16.5., 14 Uhr, Datteln, Neumarkt. Veranstalter: Netzwerk »›Datteln 4‹ stoppen wir«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.