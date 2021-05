imago/ZUMA Press

Gegen Kriegstreiber

Zu jW vom 8./9.5.: »Kriegsveteranen des ­Sowjetvolks«

Danke für die Würdigung der noch lebenden Kriegsteilnehmer der sowjetischen Armee. Die junge Welt unterscheidet sich hier wohltuend von den dominanten Medien, für die der 8. Mai 2021 außer einem kurzen Hinweis auf die Parade in Moskau kein Thema war. Erstmalig fand dieser Tag auch für die deutsche Politik nicht statt. Vor einem Jahr hatten Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus noch Erklärungen abgegeben, allerdings ohne die Sowjetunion, Russland oder die Sowjetarmee auch nur einmal zu erwähnen. Das war schon neu. Die Befreiung vom Faschismus scheint irgendwie über uns gekommen zu sein – wie der Faschismus 1933 wohl auch. Erfreulich, dass es trotz dieser offiziellen Haltung der Regierung eine Vielzahl von Initiativen und Gedenkveranstaltungen gab. Es war schön zu sehen, wie am Ehrenmal im Treptower Park eine große Anzahl junger Familien Blumen niederlegte. Die Kinder wurden so in dieses wichtige Gedenken einbezogen. Die Hetze gegen Russland erlebte hier eine Zurückweisung, obwohl die Außenminister der »G 7« gerade in Gutsherrenmanier neue Forderungen und Drohungen gegen Russland bei ihrem Treffen in London formuliert hatten. Die Militärparade am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau zeugte nicht nur vom russischen Nationalbewusstsein, sondern demonstrierte auch die Fähigkeit zu einer effektiven Verteidigung. Zu hoffen bleibt, dass die Herren der NATO, die Russland trotz des 8. Mai 1945 zum Feind erkoren haben, nicht von ihrer Arroganz geblendet werden und das reale Kräfteverhältnis richtig einschätzen können, auch militärisch.

Horst Neumann, per E-Mail

Ungeheure Macht

Zu jW vom 28.4.: »Geschlossene Gesellschaft«

»Allen Äußerungen über den dominierenden Einfluss US-amerikanischer Fonds wie Blackrock zum Trotz sind es nämlich Familien (wie die Quandts oder Henkels; jW), die die deutsche Wirtschaft im wesentlichen kontrollieren«, heißt es in dem Aufsatz von Michael Hartmann. (…) Die Einflussmöglichkeiten von Kapitalorganisationen wie Blackrock, Vanguard usw. bestehen jedoch weniger durch personelle als vielmehr durch finanzielle und informationstechnische Abhängigkeiten. Fonds wie Blackrock verwalten zum einen die Vermögen führender Personen in Unternehmen (…) und kennen deren finanzielle Situation. Das eingesammelte Geld wird in Aktien der bedeutendsten Unternehmen in aller Welt angelegt. (…) Das verhilft den Fonds zum zweiten zu Kenntnissen der Geschäftsdaten der Unternehmen, an denen sie via Aktien beteiligt sind. Neben dem Handel mit Wertpapieren aller Art ist Blackrock Betreiber des Programms »Aladin«, eines Investmentanalysesystems. (…) Die Analysen, die mit »Aladin« erstellt werden, dienen nicht nur als Grundlage für Insidergeschäfte mit Wertpapieren, sondern werden auch von Ratingagenturen und Beraterfirmen gekauft und verwertet. Bekanntlich sind die Fonds ebenfalls Mehrheitseigentümer an den bedeutenden Ratingagenturen, wodurch zum dritten eine gezielte Beeinflussung der zum Teil staatlich beauftragten finanziellen und wirtschaftlichen Bewertungen von Unternehmen möglich wird. Allein Blackrock verwaltet ein Vermögen in Höhe von neun Billionen US-Dollar. Die Fonds mit ihrer ungeheuren finanziellen Macht beeinflussen Gesetzesvorhaben, Gutachten, die Beschlüsse der Aktienversammlungen usw. Damit sind nur einige der Einflussmöglichkeiten der Fonds skizziert. (…)

Maren Bolemant, per E-Mail

Helden als Verräter

Zu jW vom 8./9.5.: »›Bewegte sich hin zum freien Denken‹«

Wenig bekannt ist, dass der Vater Robert Scholl nach 1945 als Bürgermeister von Ulm von rechten Kräften derart gemobbt wurde, dass er zurücktrat. Noch weniger bekannt ist, dass Kinder von Opfern des Faschismus in Hamburg mit Genehmigung des Vaters Scholl eine »Geschwister-Scholl-Jugend« gegründet haben, die bis Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre in Hamburg aktiv war. Damals war der Name Scholl im Mainstream – ganz anders als heute – verschrien. Dies ging sogar so weit, dass die Schwester Inge Aicher-Scholl in den ersten Veröffentlichungen zu der Widerstandsgruppe jeden Bezug zu linken und kommunistischen Kräften aktiv vertuschte. Ihr Ziel war offenbar, dass die Hochschule für Gestaltung in Ulm Fördergelder bekam, die durch eine zu enge Nähe dieser Gruppe zu den Kommunisten gefährdet schienen. Immerhin war ihr Ehemann und Gründer der Hochschule Otl Aicher auch am Rande der Widerstandsgruppe verortet und galt als »Vaterlandsverräter«, der zur Roten Armee übergelaufen war. Inge ­Aicher-Scholl hat die politischen Beziehungen der Gruppe nach links erst sehr viel später zugegeben – im Zusammenhang mit der ­68er-Bewegung.

Eike Andreas Seidel, per E-Mail

Verordneter Eurozentrismus

Zu jW vom 8./9.5.: »›Schwarze Geschichte kommt kaum vor‹«

Es ist ein Armutsbeweis des britischen Bildungssystems, dass die schwarze Geschichte von außen in die Schulen hineingetragen werden muss. Das deutsche Schulsystem ist da allerdings auch nicht viel besser. In meiner knapp acht Jahre zurückliegenden Schulzeit haben wir so gut wie nie über irgend etwas gesprochen, das mit schwarzer Geschichte zu tun hat. Deutscher Kolonialismus war nur ein Randthema in den Stunden, in denen man über das Kaiserreich sprach. Die Verbrechen, die die imperialistischen Herrscher Europas in Afrika begangen haben, wurden maximal kurz überflogen. Befreiungskämpfe afrikanischer Völker, ihre Vorkämpfer wie Patrice Lumumba oder Thomas Sankara wurden nie erwähnt. Und von dem, was ich in meiner Bekanntschaft höre, hat sich daran auch nichts geändert. Geschichtsunterricht ist eurozentristisch, soll eurozentristisch sein. Denn wer weiß, auf was für Ideen die Schüler kämen? Nachher werden sie noch Marxisten. Das gilt es zu verhindern, denn wir wissen ja jetzt, dass Marxismus gegen das Grundgesetz verstößt.

Tobias Schegerer, per E-Mail