Billie wie Bodenhaftung

imago images / TT Früher Karrieresprung: Billie Eilish

Billie Eilish hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Der programmatisch »Billie Eilish« betitelte Band des erst 19jährigen Superstars ist ein Fotoalbum. Eine Coming-of-Age-Story, fast ausschließlich in Bildern. Wer aber Instagram in ausgedruckt vermutet, irrt. Selfies sucht man vergebens. Die Druckversion nimmt Raum im Regal ein und kann, wenn sie rausfällt, Füße verstauchen. Das Buch ist wie diese Schinken mit Familienerinnerungen, auch im Inhalt: Aufnahmen von Geburtstagen, Peinlichkeiten unter Freunden, mal süßen, mal giftigen Tieren auf dem Arm, Urlauben, Halbschlaf an Flughäfen, Menschen, die man unterwegs trifft, Emotionen jeder Facette auf den Gesichtern.

»Dieses Buch soll sich nicht nach Arbeit anfühlen, es soll wie ein Fotoalbum sein, das auch von euch stammen könnte. Ich möchte deshalb nicht alles erklären. Ich möchte euch einen großen Stapel Fotos in die Hand drücken, die für sich selbst sprechen«, schreibt Eilish eingangs, eh sie so gut wie gar nichts mehr schreibt. Sie adressiert mit ihrer Leistungsverweigerung Fans, die sie mit ihrer musikalischen Leistung auf dem ganzen Globus gewonnen hat. Das Buch erscheint zeitgleich in zwölf Sprachen. Beine mussten sich die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht ausreißen (ins Deutsche ist es Viola Krauß, die sonst Bastelbücher für Gelangweilte im Büro schreibt).

»Es war schon irgendwie eine Qual, die ganzen Bilder rauszusuchen. Nicht, weil es soviel Arbeit war (das war es, aber es hat Spaß gemacht), sondern, weil ich jede einzelne Fotosammlung von uns durchgehen musste.« Die Bildauswahl für das Fanutensil entstand im Konzertleerlauf der Pandemie. Seitdem tröpfeln nach und nach Auskopplungen ihres am 30. Juli dieses Jahres zu erwartenden zweiten Studioalbums ins Internet. Wer mit 15 schon einen Plattenvertrag unterschreibt, mit 17 ihr Debütalbum veröffentlicht, 2020 mit »Everything I Wanted« den Titelsong zum noch unveröffentlichten 25. James-Bond-Film liefert, der kann man nicht nachsagen, faul zu sein.

Die Arbeit ist hier also nicht das Buch, sondern das, was es einfängt. Die Fotoaufnahmen führen vom Familienleben in L. A. flugs zum frühen Karrieresprung. Von Jugendzimmeraufnahmen mit Postern von Justin Bieber geht es wenige Seiten weiter zur professionellen Musikerin, die das kalte Eisen Bieber längst medial überstrahlt, deren Image vom schrillen Schlabberlook mit gelbem Kapuzenpulli und gleichgelben Baggy­pants geprägt ist. Als sie für das Cover der Juni-Ausgabe der Vogue jüngst doch etwas Knapperes, Unterwäschigeres anzog, entgegnete sie laut Rolling Stone auf Ausverkaufvorwürfe: »Ich liebe die Bilder und habe es geliebt, dieses Shooting zu machen. Mach, was immer du willst, wann immer du willst. Scheiß auf alles andere.«

Wer einmal sehen will, wie ein normalsterbliches Menschenkind aus dem Stall von Künstlereltern zum schwarz-grün-haarigen Pilgerziel digitiert, sollte in dieses Buch schauen. »Billie Eilish« ist das Fotoalbum einer Fremden, die allen bekannt ist. »We wanna see you«, heißt es auf DIN-A-4-Zetteln, die die Jüngerinnen der früh Mutter der Menge gewordenen Sängerin im Publikum hochhalten. Sie selbst nennt sie an anderer Stelle ihre »Babyyyyyys«. Eilish zeigt sich so intim, wie es vor Ewigkeiten MTV-Reality-TV mit den Osbournes oder Blink-182-Drummer Travis Barker und »Miss USA« Shanna Moakler versuchte. Die Inszenierung war offensichtlich.

Billie Eilish greift in einen Schuhkarton und sucht aus, damit wir schauen. »Thank you for caring«, steht auf der Banderole des Buchs, damit absolut kein Irrtum entsteht. Denn Billie bedeutet Bodenhaftung, komme an Dessous-Shootings, was da wolle.