Keine Geburtstagsfeier

imago images/Reiner Zensen »Stoppt die Riester-Rente«: Demonstration vor dem Berliner Kanzleramt am Dienstag

Die Riester-Rente ist diese Woche 20 Jahre alt geworden, und keinem ist nach Feiern zumute: der Politik nicht, Verbraucherschützern nicht, selbst die Versicherungsbranche bläst Trübsal. Vorneweg die Kunden strafen den Jubilar mit Liebesentzug und kehren dem Produkt in Massen den Rücken. Von einst über 20 Millionen Abschlüssen sind noch 16,5 Millionen übrig, wovon ein Fünftel ruhend gestellt ist, also nicht mehr bespart wird. Wer so verfährt, rettet immerhin seine bis dahin erhaltenen Zulagen und Steuervorteile. Wer komplett kündigt, muss das Geld zurückerstatten. Die Krise des vor zwei Dekaden von der Regierung Gerhard Schröder (SPD) eingeführten Instruments geht an die Existenz – nicht nur der Betroffenen. Offen wird über das Aus der staatlich geförderten Abzockerei diskutiert.

»Stoppt die Riester-Rente, rettet die Altersvorsorge!« Unter diesem Motto hatte in der Vorwoche ein Bündnis aus dem Bund der Versicherten (BdV), der Bürgerbewegung Finanzwende und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) eine Kampagne sowie eine Petition mit dem Ziel der Abwicklung des Modells gestartet. Für Finanzwende-Chef Gerhard Schick ist der Fall klar: »Die Riester-Rente ist gescheitert. 20 Jahre lang wurde damit Rentenpolitik für die Versicherungslobby gemacht.« Alternativ brauche es »ein einfaches und kostengünstiges Vorsorgeangebot für die Bürger«. BdV-Vorstand Axel Kleinlein benannte gegenüber jW den Hauptschuldigen: »Die Versicherungswirtschaft hat mit hohen Kosten und unfair kalkulierten Lebenserwartungen die Riester-Rente zum Desaster geführt.«

Tatsächlich wirft das Altersvorsorgeprodukt für eine Vielzahl an Kunden seit langem nur kümmerliche Renditen, mithin sogar Verluste ab, während die Gebühren für Vermittlung und Verwaltung enorm zugelegt haben. Treiber der Entwicklung ist die anhaltende Null- und Niedrigzinsphase. Was die Anbieter nicht an den Finanzmärkten an Profit erwirtschaften, luchsen sie ihrer Kundschaft mit überhöhten Provisionen ab. Nach einer vom Verein Finanzwende Ende 2020 veröffentlichten Auswertung von 65 am Markt gängigen Produkten wird im Schnitt jeder vierte über Beiträge und Zulagen eingezahlte Euro von Gebühren aufgefressen. Im Fall einer Police der Versicherungsgruppe Alte Leipziger sind es sogar 38 von 100 Euro. Gerade bei Kleinsparern sorgt das nicht selten dafür, dass sie bei der Jahresendabrechnung weniger herausbekommen, als sie per Eigenleistung und an staatlichen Zulagen nebst Zinsgarantien eingezahlt haben.

BdV-Sprecher Kleinlein sieht hier ein System staatlich alimentierten Betrugs am Werk. Der gelernte Versicherungsmathematiker hatte vor einem Jahr enthüllt, dass die Unternehmen bei Produkten der Sorte Riester oder Rürup mit biblischen Lebenserwartungen in der Größenordnung zwischen 100 bis 150 Jahren kalkulieren, so die Rentenfaktoren und damit die monatlichen Auszahlungen zu Lebzeiten zu minimieren. Segnet der Betroffene Jahrzehnte früher das Zeitliche, worauf Verlass ist, behält der Versicherer die nicht ausgezahlten Renten als »Risikogewinne« für sich. So hantiere etwa der Marktführer Allianz gleich mit diversen Faktoren und unterstelle zum Teil ein Erdendasein von über 140 Jahren. Auf dieser Basis bekomme ein heute 37jähriger bei Abschluss einer Privatrente später »erbärmliche« 15,21 Euro auf 10.000 Euro eingesetztes Kapital garantiert.

Sowohl von dieser Masche als auch den überteuerten Gebühren will die Bundesregierung keine Kenntnis haben. Im Rentenversicherungsbericht 2020 veranschlagt sie Kosten für einen fiktiven Riester-Vertrag von zehn Prozent des Sparbetrags, unterschätzt die Belastungen also um Längen. Immerhin schickt sich die Koalition an, den Machenschaften Grenzen zu setzen. Unlängst hat das Bundesfinanzministerium den sogenannten Höchstrechnungszins wegen der niedrigen Kapitalmarktzinsen von 0,9 auf 0,25 Prozent gesenkt. Ab Januar 2022 dürfen Lebensversicherer damit maximal ein viertel Prozent an Verzinsung garantieren, wodurch es nur noch bei einem drastisch dezimierten Kostenansatz möglich wäre, die gesetzliche Beitragsgarantie zu erwirtschaften. Diese verpflichtet die Anbieter dazu, das eingezahlte Geld samt staatlicher Förderung bei Renteneintritt zu 100 Prozent für die Verrentung zur Verfügung zu stellen.

Experten sehen in der Neubestimmung den Todesstoß für die Riester-Rente nach bisherigem Zuschnitt. Wegen der trüben Aussichten haben bereits etliche Versicherer angekündigt, keine Neuverträge mehr abzuschließen. Gelohnt hat sich die Sache für sie allemal: Seit 2002 sind rund 35 Milliarden Euro aus der Staatskasse in die Zulagen für die Riester-Verträge geflossen, von denen bei den Versicherten aber kaum oder gar nichts hängen bleibt. So funktioniert Umverteilung.