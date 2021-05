»Das letzte Mal Spargel«

Svetlana Schwarzkopf Gutes Essen für Bedürftige gibt es wohl nur noch für kurze Zeit in dieser Suppenküche in Berlin-Neukölln (12.5.2021)

Mit großen Discountertüten wartet ein gutes Dutzend Menschen vor dem Eingang des grauen Gebäudes im Berliner Stadtteil Neukölln. Im Erdgeschoss befindet sich eine Essensausgabe. Was die nahegelegenen Supermärkte nicht mehr verkaufen können, wird hier kostenlos verteilt. In den Kisten jede Menge Brokkoli, Brot und Staudensellerie. Einzeln dürfen die Wartenden eintreten und ihre Tüten so vollpacken, wie sie möchten.

Im oberen Geschoss befindet sich die Suppenküche, in der es von Montag bis Freitag eine vollwertige Mahlzeit zum Preis von 1,50 Euro gibt. Bis zu 100 Personen essen hier täglich. »Heute steht Spargel auf der Speisekarte«, ruft jemand laut von oben. Es ist eine der letzten Mahlzeiten, die ausgegeben werden können. Die Suppenküche in der Teupitzer Straße 38 muss Ende des Monats schließen. Vita Domus e. V., der Eigentümer des Standorts, erhöht nochmals die Miete, und das kann die selbstverwaltete Suppenküche einfach nicht mehr bezahlen.

Die Suppenküche wurde 2008 gegründet und nie finanziell vom Bezirk gefördert. Auf einem Hektar Land am Stadtrand baut die Einrichtung selbst Gemüse an. Die eigens produzierten Kartoffeln und Zwiebeln reichen meist bis Februar, um den Bedarf in der Küche zu decken. Die finanziert sich durch Spenden, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und auch durch den Erlös der Mahlzeiten. Eine andere Einnahmequelle ist die winterliche Kältehilfe. Im unteren Bereich des Gebäudes wurden in den Wintermonaten der vergangenen Jahre 25 wohnungslose Menschen untergebracht, für die der Bezirk eine Pauschale zahlte. Wegen der Coronabestimmungen war das zuletzt nur noch in begrenztem Rahmen möglich. Die ständigen Mietpreiserhöhungen und der Ausfall der Kältehilfeeinnahmen bedeuten nun das Aus für die Suppenküche. Leiter Reiner Waldukat bemüht sich, einen neuen Gewerberaum zu finden, der sich möglichst in öffentlicher Hand befinden soll. »Private Hauseigentümer wollen keine Suppenküche bei sich drin haben«, sagte er am Freitag gegenüber junge Welt.

Wie wichtig niedrigschwellige Versorgungsangebote mit Nahrung sind, zeigen die Zahlen des Tafel e. V.: 2019 haben demnach 1,65 Millionen Menschen, darunter etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche, Unterstützung bei den Tafel-Essensausgabestellen gesucht. Die Folgen der Coronapandemie machten sich bei den Tafeln zunehmend bemerkbar. Vielerorts nehme die Zahl der »Kundinnen und Kunden« um bis zu 20 Prozent zu. Betroffen seien vor allem Menschen im ALG-II-Bezug sowie in Kurzarbeit. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, sagte am Freitag auf jW-Anfrage: »Die aktuellen Zahlen der Tafeln sind höchst alarmierend. Sie belegen einmal mehr: Die Pandemie trägt aktuell erheblich zur weiteren Spaltung dieser Gesellschaft bei.« Die bisherigen Coronahilfen der Bundesregierung für die Bezieher von Hartz IV und Altersgrundsicherung ließen die Bundesregierung nicht gut aussehen. 150 Euro Einmalzahlung für die gesamte Pandemiezeit seien nicht einmal »der berühmte Tropfen auf den heißen Stein«.

Auch der Kreisverband Berlin-Nordost des Deutschen Roten Kreuzes führt regelmäßig Suppenküchenaktionen durch. Die Anzahl an Menschen, die das Angebot nutzen, habe sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht, sagte Kati Avci, geschäftsführende Vorständin, am Mittwoch auf jW-Anfrage. Sie stellte bezüglich der aktuellen Entwicklung fest: »Die Not der Menschen wird seit Beginn der Coronakrise immer größer«. Waren ihr zufolge anfangs einige Dutzend Menschen am Suppenausgabestand, seien es bei der letzten Aktion 1.500 Menschen gewesen. Viele Betroffene hätten am Ende des Monats einfach nicht mehr genügend Geld. Besonders schwierig sei die Situation für Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern.

In der Neuköllner Suppenküche bereitet Chefkoch Mehmet B. den Beelitzer Spargel zu, er ist gelernter Fleischermeister. Seit zwei Jahren arbeitet der 63jährige in der Suppenküche und freut sich über das Lob seiner Gäste. Während des Kochens schaut er manchmal aus dem Fenster auf den Hof und sieht die Menschen in der Schlange auf den Einlass warten. »Für mich ist der Job sehr gut«, sagte er traurig am Dienstag – wohl wissend, dass er Ende des Monats seinen Arbeitsplatz verliert, so wie auch die anderen 26 Beschäftigten.