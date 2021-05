»Die AfD ist nirgendwo willkommen«

Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild / dpa Klare Bedarfsermittlung: Nazigegner erklären stellvertretend für ihre Stadt Verzicht auf Faschisten (Dresden, 10.4.2021)

Die nordrhein-westfälische AfD führt an diesem und dem darauffolgenden Wochenende ihren Landesparteitag in Siegen durch. Dort sollen die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl aufgestellt werden. Weshalb protestiert Ihr Bündnis gegen dieses Zusammenkommen?

Die AfD und die Anwesenheit ihrer Delegierten stellen nicht nur eine konkrete Gefahr für Migrantinnen und Migranten dar. Die Politik dieser Partei setzt per se auf Hass, Hetze, Nationalismus und Ausgrenzung. Wir wollen den mehr als 500 Delegierten, die am Wochenende nach Siegen kommen sollen, klarmachen, dass sie weder in unserer Stadt noch anderswo willkommen sind.

Die Coronapandemie hat bestehende Probleme nochmals deutlicher werden lassen. Was wir aktuell brauchen und fordern, ist Unterstützung für Hilfsbedürftige, für chronisch Kranke, Alte, Alleinerziehende und Kinder. Notwendig sind eine Digitalisierungs- und Bildungsoffensive sowie die Wertschätzung der Berufe, die sich in der Pandemie als wirklich systemrelevant herausgestellt haben.

Was haben genannte Forderungen mit der AfD zu tun?

Das liegt doch auf der Hand: Diese Partei steht für Ausgrenzung. Weite Teile der AfD leugnen die Pandemie und lehnen den Schutz vulnerabler Gruppen ab. Damit verhöhnt sie faktisch von der Krankheit Betroffene und deren Angehörige. Die AfD will die soziale Situation der Menschen nicht verbessern, sie ist nicht solidarisch mit den vollkommen überlasteten Berufsgruppen, die ich erwähnt habe. Wer jedoch die Gefahren der Pandemie leugnet, damit deren Opfer verhöhnt und gleichgültig gegenüber der Belastung der Pflegekräfte ist, der steht nicht für Humanismus, achtet nicht das Leben, sondern verfolgt ein zutiefst sozialdarwinistisches und bis in die letzte Pore neoliberales Projekt. Hinzu kommen noch die Leugnung des Klimawandels und die rassistische Hetze, die Kernelement dieser Partei ist.

Wir wollen am Wochenende in Siegen für einen Gesellschaftsentwurf werben, der den Positionen der AfD zutiefst entgegensteht. Es reicht schon lange nicht mehr, einzig »Nazis raus!« zu rufen. Wir müssen die AfD anhand ihrer Positionen entlarven und aufklären, aufklären und nochmals aufklären, um so zu veranschaulichen, wofür diese Partei in Wahrheit steht.

Wie schätzen Sie die Auseinandersetzungen innerhalb der AfD selbst ein? Wird sich die Anhängerschaft des mittlerweile zumindest offiziell aufgelösten »Flügels« um Björn Höcke durchsetzen?

Ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist, ob sich bei der AfD mehrheitlich Faschisten durchsetzen oder Personen, die »nur« über extrem rechte Versatzstücke verfügen. Diese Partei ist eine große Gefahr, weil sie eine Scharnierfunktion zwischen Rechtskonservativen, Nazis, Verschwörungsideologen und Antisemiten darstellt. Sie hat Ausstrahlungskraft auf den rechten Flügel der CDU/CSU und führt teils Kräfte zusammen, die zuvor nicht miteinander gearbeitet haben.

Gibt es einen Grund, warum die AfD ausgerechnet in Siegen tagt? In Ihrer 100.000-Einwohner-Stadt kommt es seit geraumer Zeit immer öfter zu Aktivitäten von extremen Rechten.

Ja, das stimmt. In den vergangenen Wochen betraf das vor allem die faschistische Splitterpartei »Der III. Weg«, deren Anhänger hier in Siegen ein Büro – das einzige in NRW – betreiben und ausgerechnet am 1. und am 8. Mai Kundgebungen durchgeführt haben, während unsere Gegenproteste von den Behörden behindert und teils untersagt wurden. Antifaschistisches Engagement im eher ländlich geprägten Teil Nordrhein-Westfalens unterscheidet sich von den politischen Auseinandersetzungen beispielsweise in Berlin. Wir sind hier darauf angewiesen, gemeinsam mit der Bevölkerung aktiv zu sein. Deswegen werden wir keine Ruhe geben, bis das Büro des »III. Wegs« wieder geschlossen ist. Die breite Unterstützung unserer antifaschistischen Arbeit zeigt, dass wir in Siegen einen guten Weg gefunden haben.

Für Sonnabend rufen wir zu einer antifaschistischen Kundgebung vor der Siegerlandhalle auf und wollen, dass sich an ihr viele Menschen beteiligen. Ich bin guter Dinge, dass unsere Proteste trotz pandemiebedingter Einschränkungen unter Wahrung des Infektionsschutzes erfolgreich sein werden.