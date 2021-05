Abkommen mit Namibia wohl vor Abschluss

Köln. Die Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der Republik Namibia über den Umgang mit deutschen Kolonialverbrechen stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie der Deutschlandfunk am Freitag berichtete, gibt es in den wichtigsten Punkten eine Einigung. Offen sei zuletzt noch die Höhe der Zahlungen gewesen, mit denen die Bundesregierung die sozialen Folgen des Vernichtungskriegs gegen die Volksgruppen der Herero und Nama abmildern wolle. Berlin sei zudem bereit, die Tötung Zehntausender Menschen in der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika aus heutiger Sicht als Völkermord anzuerkennen. Ein Abkommen beider Staaten könne dem Sender zufolge noch an diesem Wochenende fertiggestellt werden. Geplant sei, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Festakt im namibischen Parlament reisen wird, um dort offiziell um Entschuldigung zu bitten.(jW)