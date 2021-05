Erneut Streik in Erfurter Druckzentrum

Erfurt. Am Freitag setzen Verdi und Betriebsrat die Verhandlungen mit der Funke-Gruppe über die geplante Schließung der Zeitungsdruckerei in Erfurt fort. Zuvor hatten die Beschäftigten des Betriebs in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen das Vorhaben des Medienkonzerns gestreikt. Tarifsekretär Jan Schulze-Husmann sagte am Donnerstag gegenüber jW, die Aktion sei ein großer Erfolg. Die Drucker hätten ihre Kampfbereitschaft bewiesen. »Funke ist nervös. Sie haben am Mittwoch Streikbrecher aus Hagen eingesetzt«, erklärte Schulze-Husmann weiter. Im Falle einer Schließung will Verdi einen Sozialtarifvertrag aushandeln. Das Management zeigt sich in den Verhandlungen bislang stur. (jW)