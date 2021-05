IG Metall kritisiert »maritime Konferenz«

Hamburg. Die IG Metall Küste hat eine kritische Bilanz der »12. Nationalen Maritimen Konferenz« in Rostock gezogen. »Alle waren sich einig, dass die dramatische Lage im Schiffbau schnelles Handeln erfordert. Aber konkrete Maßnahmen, um Arbeitsplätze und Standorte zu sichern, wurden nicht auf den Weg gebracht«, wird Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. (jW)