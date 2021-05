Thomas Drach ausgeliefert

Köln. Der wegen mehrerer Überfälle auf Geldtransporter festgenommene Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist am Dienstag aus den Niederlanden an die Bundesrepublik ausgeliefert worden. Drach wurde mit einem Hubschrauber in die Justizvollzugsanstalt in Köln-Ossendorf eingeflogen und in Untersuchungshaft genommen, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft. Sie wird den Prozess gegen den 60jährigen führen, der drei Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt begangen haben soll. Drach war im Jahr 1996 mit der Entführung des Hamburger Mäzens Jan Philipp Reemtsma bekannt geworden. (AFP/jW)