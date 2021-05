Kein Ende der Provokation

Ammar Awad/Reuters Polizeieinsatz in Jerusalems Altstadt (10.5.2021)

Israels scheinbar ewiger Regierungschef Benjamin Netanjahu hat es am Montag in seiner unwahrhaftigen und demagogischen Art eine »Schlacht zwischen Toleranz und Intoleranz, zwischen gesetzloser Gewalt und der Ordnung« genannt. Er meinte damit die brutale Erstürmung und Besetzung des Haram Al-Scharif, den die Juden »Tempelberg« nennen, durch Hunderte israelischer Polizisten.

Die Zahl der Araber und Palästinenser, die bei den dadurch ausgelösten Zusammenstößen verletzt wurden, stieg im Laufe des Montags schnell an. Am frühen Nachmittag waren es schon mehr als 300, von denen über 250 in Krankenhäusern versorgt werden mussten und mindestens zehn sich in kritischem Zustand befanden. Zur selben Zeit meldete die Polizei 21 Verletzte in ihren Reihen, von denen nur einer in ärztliche Behandlung musste.

Die Proteste dauern schon seit mehreren Tagen an. Zu ihren Auslösern gehört die angekündigte Absicht der Behörden, mehr als 70 arabische Bewohner des Viertels Scheich Dscharrah in der Altstadt von Jerusalem aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Tausende von Menschen hatten die Nacht zu Montag am Haram Al-Scharif, wo sich insbesondere die Al-Aksa-Moschee befindet, verbracht. Auch in anderen israelischen Städten gab es in den vergangenen Tagen arabische Proteste mit vielen Teilnehmern.

Auf der anderen Seite besteht zum ersten Mal in der Geschichte des zionistischen Staates die Aussicht, dass die Parteien der arabischen Minderheit – rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung – entscheidend für das Zustandekommen einer regierungsfähigen Mehrheit sein könnten. Beide Hauptlager Israels, die Unterstützer Netanjahus und der auf seine Ablösung drängende »Wechselblock«, scheinen darauf eingestellt, diese Option zu akzeptieren. Das wäre noch vor vier Jahren ausgeschlossen gewesen. In dem Maß, wie die sogenannte Zweistaatenlösung immer unrealistischer wird, wächst die Wirklichkeit eines gemeinsamen Staates zweier Nationen.

Die Gegentendenzen bleiben dennoch stark. Erst am Nachmittag entschied die Regierung, dem traditionellen Umzug extrem rechter Kreise am »Jerusalemtag«, einem gewollt provokatorischen Marsch unter israelischen Fahnen durch den arabischen Teil der Stadt, eine andere Route zuzuweisen. Für die Verlegung hatten sich zuvor schon alle militärischen und nachrichtendienstlichen Stellen ausgesprochen, während die Polizeiführung blockierte.

Ebenfalls am Montag sollte im Parlament erstmals über drei Gesetzesinitiativen von Netanjahus Partei Likud abgestimmt werden, mit denen der »Wechselblock« gespalten werden soll. Sie sehen unter anderem die Legalisierung von unrechtmäßig angelegten »Außenposten« vor, die der Expansion der zionistischen Siedlungen im Westjordanland in palästinensische Wohngebiete dienen sollen.