Nachschlag: Mensch-Maschine

Orion Pictures Corp/imago images/Everett Collection Überholte Vision: Robocop (Peter Weller) im Einsatz

Und hier ein Nachschlag aus der beliebten Rubrik »Sci-Fi-Dystopien, die von der Gegenwart eingeholt wurden«. Womit wir bei Paul Verhoevens satirisch-garstigem, ebenso spannenden wie gewaltvollen Genreklassiker »Robocop« (1987) wären. Die genüssliche Inszenierung von Gewalt brachte das christliche Fachmagazin Filmdienst dazu, vom Genuss des Films über einen (beinahe) ermordeten Polizisten, der als Franken­stein-Robocop zu neuem Leben erwacht, um fortan im Dienste typisch US-amerikanischer Gerechtigkeitsvorstellungen Gangster niederzumetzeln, lieber abzuraten. Interessant ist der Drehbuch-Move, dass der unfreiwillige Halbmaschinist Peter Weller seine Erinnerung langsam zurückgewinnt und alsbald keinen Bock mehr auf das doppelte Spiel der Mächtigen hat. Auf die bekloppte Idee freilich, eine so unsichere Figur wie den Menschen in einem Maschinenkostüm hautnah ins brutale Geschehen zu verwickeln, kommt heute keiner mehr. Die Gegenwart sitzt am Computer und drückt Knöpfchen, wenn es ordentlich »bumm« machen soll. (msa)