Auszeichnung

Zu jW vom 7.5.: »Pressefreiheit unter Beschuss«

Ich weiß natürlich nicht, wie sehr Euch das belastet, aber – zumindest die zweite Brille, durch die man es sehen kann, ist die von »Feine Sahne Fischfilet«, der Band, die da mal gesagt hat auf die Frage, wie sie damit umgehe, dass sie vom »Verfassungsschutz« beobachtet werde: »Im Grunde ist das eine Auszeichnung.« Man könnte ausführen: »Dafür, dass einem die Demokratie am Herzen liegt / man Missstände aufdeckt und anprangert.« So wurde denn just auch ein Konzert in Ostdeutschland gegen Rassismus als »linksextremistische Veranstaltung« (man möge mir verzeihen, dass ich die genaue Formulierung nicht mehr weiß) in irgendeinem »Verfassungsschutzbericht« gelistet. Und wenn der »Verfassungsschutz« dann doch mal rechte Umtriebe als Gefahr einstuft und deutlicher unter die Lupe nimmt, dann braucht man auch nicht gleich an ein Wunder glauben. Eine Entwicklung, die darauf hindeutet, dass sich in Nuancen etwas geändert hat, ist die, dass der rechtsradikale Scharfmacher (»Menschenjagd in Ostdeutschland? Ich sehe keine Menschenjagd, das ist eine Form von Meinungsbekundung«) Hans-Georg Maaßen rausgeschmissen wurde, wobei man sich sogar bei ihm noch schwergetan hat. Wir erinnern uns: Man wollte ihn erst noch wegbefördern. (…) Sich auf einmal für Rechtsextremismus zu interessieren, ist alles nur Folklore, um die Bevölkerung zu täuschen. (…) Dass die rechtsradikale Truppe »Verfassungsschutz« den Rechtsradikalismus gleichermaßen marginalisiert wie seit eh und je die Linke, darf bezweifelt werden. (…) Der sogenannte Verfassungsschutz, so rechts und braun mit faschistischen Anklängen, wie wir ihn kennen, ist der verlängerte Arm der rechten Politik gegen die Menschen in diesem Land. Also Prost und Gratulation, wenn Ihr auf deren Liste steht!

Richard Altpaß, per E-Mail

Angriff auf Demo

Zu jW vom 5.5.: »Abgeschrieben: Kessel und Falschmeldung«

Am 1. Mai war ich in Berlin dabei. Nicht nur, dass Polizisten völlig überfordert waren (…). Wir vom Knastschadenkollektiv fordern den Rücktritt der Polizeipräsidentin sowie des Einsatzleiters, der uns an den Neuköllner Arcaden den Weg versperren ließ, wo eine Großbaustelle war. In der ersten Reihe waren die Veranstalter der »Revolutionären Maidemo«. Sie wurden sofort mit Pfefferspray traktiert. Ich hatte nichts getan, wurde (…) aber mit Polizeiknüppeln zusammengeschlagen. Ich danke dem Sanitätsteam, da ich durch die Schläge und Pfefferspray einen Asthmaschock bekam, auch danke ich Anwohnern für Decken (…). Es ist lächerlich, das alles als »schlimme Krawalle« zu bezeichnen. (…) Hier wurden Tausende friedliche Demonstranten angegriffen. Die Eskalation haben Polizisten und, nicht zu vergessen, Rechte (…) zu verantworten!

André Moussa Schmitz, Vorsitzender und Sprecher des Knastschadenkollektivs, Berlin

Unerträgliche Verdrehung

Zu jW vom 5.5.: »Veranstaltungen«

In einer Pressemitteilung vom 28. April kündigte das Bezirksamt Berlin-Pankow »anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus« am 8. Mai 2021 an: »Bezirksbürgermeister Sören Benn und der Vorsteher der Pankower Bezirksverordnetenversammlung, Michael van der Meer, werden der Opfer des Krieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken …« Ich möchte mich dagegen verwahren, in einem Satz mit »Kriegsopfern«, zum Beispiel Roland Freisler, der bei einem Luftangriff zu Tode kam, und anderen Naziverbrechern genannt zu werden. (…) Die in der Meldung nachlesbare Verwahrlosung und Verdrehung in bezug auf historische Tatsachen ist unerträglich. Das zeigt, wie auch bei Politikern der Partei Die Linke Geschichtsbewusstsein einem fragwürdigen Mainstream folgt. (…) Sie sollten sich für diese Gleichsetzung entschuldigen, ganz abgesehen davon, dass das faschistische Unwesen auch als solches benannt werden muss und nicht die der Irreführung dienende Selbstbezeichnung »Nationalsozialismus« gebraucht werden sollte.

Dr. sc. Charles André Melis, OdF, Sohn von Widerstandskämpfern

Lebensbedrohend

Zu jW vom 27.4.: »Klotzen für den Krieg«

Ende April veröffentlichte das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI seine Zahlen für die vorjährigen weltweiten Militärausgaben. 2020 erreichten sie die Höhe von nahezu 2.000 Milliarden US-Dollar. (…) Dabei wendet die westliche Militärallianz nach SIPRI-Angaben bereits seit einigen Jahren mehr als das 15fache für Rüstungszwecke auf als ihr angeblich aggressiver Gegenspieler – Russland. (…) Die Hochrüstung birgt die Gefahr eines ungewollten Kriegsausbruchs in sich. Was könnte passieren, wenn Konflikte nicht mehr auf dem Niveau von Stellvertreterkriegen mit »niedriger Intensität« eingrenzbar bleiben? Und somit ein Großmächtekrieg ausgelöst wird? (…) Russland könnte auf den Einsatz von Kernwaffen zurückgreifen müssen, da es auf diesem einzigen Feld über eine militärische Parität mit den USA und den anderen westlichen Atommächten verfügt. (…) Diese von SIPRI der Menschheit jedes Jahr in beklemmend »schöner Regelmäßigkeit« vor Augen geführte lebensbedrohende Situation fand kaum die ihr eigentlich gebührende Aufmerksamkeit. (…) Selbst bei meinen politisch interessierten Freunden und Bekannten wurde die SIPRI-Meldung sinngemäß mit der Feststellung weggesteckt: Na ja, schon seit mehr als 20 Jahren ist doch auch nichts weiter passiert. Alles halb so wild. Da frage ich mich, ob diese gleichmütige Gelassenheit auf der dem Normalbürger anerzogenen Resignation des »Wir können sowieso nichts machen« oder auf einem totalen Desinteresse gegenüber unseren eigenen Nachfolgern in Familie und kommenden Generationen beruht. Ein großer Krieg würde alle Fragen des Klimawandels hinfällig machen. Die Konsequenz für unser Denken und Handeln: Die Klimaziele sind nur mit umfassender Abrüstung und zuverlässigem Frieden erreichbar!

Prof. Gregor Putensen, Greifswald