Nicht mehr benötigt

Axel Schmidt / Pool / Reuters Stellt sich ganz links: Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Sonntag auf dem SPD-Parteitag in Berlin

Die SPD hat etwas mehr als 400.000 Mitglieder, das sind neun Prozent weniger als im Bundestagswahljahr 2017. Wegen der bloßen Zahl wird von einer »Volkspartei« gesprochen. Aber: Nicht alles, was existiert, ist auch wirklich, im Sinne von: Es bewirkt noch etwas. Daran gemessen ist zu bezweifeln, dass es die SPD noch gibt. Sie befindet sich ungefähr im Zustand der französischen Monarchie kurz vor der Großen Revolution von 1789 oder des Zarismus vor den beiden russischen Revolutionen des Jahres 1917: Die Apparate funktionieren noch, aber der Zusammenbruch kam rasch und fast geräuschlos.

Der Vergleich greift hoch. Die SPD ist nur Teil eines Regimes imperialistischer Machtausübung, nicht das Regime selbst. Sie ist seit 1945 in Westdeutschland nicht mehr Arzt am Krankenbett des Kapitals, dafür hat sie bei der Anbindung an NATO und USA eine zu entscheidende Rolle gespielt: Wiederbewaffnung war nur mit der SPD möglich, so wie der erste deutsche Angriffskrieg 1999. Bei der Durchsetzung sozialer staatlicher Regelungen hatte sie bis 1990 die DDR im Rücken, seit deren Anschluss sucht sie nach einer neuen Rolle. Sie lieferte Krieg und ab 2002 sozialen Rückbau durch die »Agenda 2010«. Nach drei Koalitionen mit der Merkel-CDU und der CSU ist unklar, was sie als Zustimmungsbeschafferin den Herrschenden anbieten will. Die Konzernpresse ist von den neoliberalen und kriegsgeilen Grünen begeistert, die SPD erinnert sich dagegen ungern daran, dass sie 1998 bis 2005 auf demselben Trip im Fahrwasser der »einzigen Weltmacht« war. Das Ergebnis ist heute eine kreuzgefährliche Konfrontation zwischen Russland und Westeuropa, und es sind soziale und in der Pandemie besonders deutlich gewordene Auflösungserscheinungen im Innern. Geschichtliche Blindheit ist Teil von politischer Selbstaushöhlung. Und die Konkurrenz? Für Umverteilung will Die Linke sorgen, ökologischen Umbau haben die Grünen gepachtet. Dafür, dass alles bleibt, wie es ist, der Staat und sein Apparat weiter nach rechts gerückt werden, wie die Notstandsübung der Pandemie in Ausnahmegesetze gegossen werden kann – dafür stehen CDU/ CSU und ihre Reserve AfD.

Sie und die Grünen machen das attraktivere Angebot, um die Position des deutschen Imperialismus in der EU und weltweit zu halten und zu stärken. Das ist das Wahlkriterium, und es setzt vor allem voraus, die Kosten der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigten abzuwälzen. Nicht ein »moderner Sozialstaat« steht auf der Tagesordnung, wie ihn Olaf Scholz am Sonntag auf dem SPD-Wahlparteitag ankündigte, sondern eine der größten Attacken auf die Lebenslage von Millionen Arbeitenden. Auch global. Kann sein, dass die SPD noch benötigt wird, um Revolten zu verhindern. Vorerst wollen das die anderen allein erledigen. Wer nicht benötigt wird, verliert seine Wirkungsfähigkeit. Und ­irgendwann seine Existenz.