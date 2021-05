Häusliche Gewalt hat 2020 zugenommen

Berlin. Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt durch den Partner oder Expartner ist in Deutschland während der Coronapandemie deutlich gestiegen. Wie eine Umfrage der Welt am Sonntag bei Innenministerien und Landeskriminalämtern in den 16 Bundesländern ergab, sind im vergangenen Jahr 158.477 Opfer polizeilich registriert worden. Das entspricht einem Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Zwei Drittel der erfassten Opfer sind Frauen. Den stärksten Zuwachs verzeichnete der Zeitung zufolge Brandenburg mit einem Plus von 23,7 Prozent. Dahinter kommen Mecklenburg-Vorpommern (plus 16,4 Prozent), Bremen/Bremerhaven (plus 13,8 Prozent) und Thüringen (plus 12,6 Prozent). (dpa/jW)