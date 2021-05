EU verlängert Vertrag mit Astra-Zeneca nicht

Paris. Die Europäische Union hat ihre Bestellungen für Coronaimpfstoffdosen von Astra-Zeneca bislang nicht über den Monat Juni hinaus verlängert. Es stehe noch nicht fest, ob es danach zu weiteren Bestellungen komme, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton laut der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. »Ob wir das tun, bleibt abzuwarten«, sagte er einem französischen Radiosender. Das bedeute jedoch nicht zwingend das Ende der Geschäfte zwischen der EU und dem britisch-schwedischen Pharmakonzern. Bei dem Impfstoff von Astra-Zeneca hatte es in den vergangenen Monaten Lieferverzögerungen gegeben. Astra-Zeneca hatte unter Verweis auf Produktionsprobleme im ersten Quartal nur 30 Millionen statt der vereinbarten 120 Millionen Impfdosen an die EU geliefert. Die EU wirft dem Hersteller Vertragsverletzung vor und geht gerichtlich gegen das Unternehmen vor. (AFP/jW)