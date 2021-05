Real schließt weitere zehn Filialen

Düsseldorf. Die SB-Warenhauskette Real will bis zum Frühjahr 2022 weitere zehn Filialen schließen. Betroffen seien die Real-Standorte in Bayreuth, Bremen-Vahr, Espelkamp, Essen, Hameln, Monschau, Oldenburg-Kreyenbrück, Trier, Wetzlar und Wiesbaden, erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag nachmittag. Zuvor hatte die Lebensmittel-Zeitung darüber berichtet. Insgesamt sollen bislang 28 Standorte geschlossen werden. Der russische Finanzinvestor SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette mit ihren damals noch rund 270 Märkten von der Metro im vergangenen Jahr erworben. Kaufland und Edeka haben sich bereits eine große Zahl von Filialen gesichert. (dpa/jW)