An den Haaren herbeigezogen

imago images/Bildgehege Staatsknete ohne Auflagen: Beschäftigte werden bei Hilfen für die Luftfahrtbranche nicht berücksichtigt (Berlin, 2.7.2020)

Staatshilfe in Milliardenhöhe, Kurzarbeitergeld, Stellenstreichungen und die Gründung von neuen, für das Unternehmen günstigeren Tochterfirmen. Das sind wesentliche Pfeiler des »Krisenmanagements« der Lufthansa Group. Kritik daran weist der Konzern zurück. In der aktuellen Ausgabe des internen Firmenformats »Offen gesagt«, das sich an 100.000 Konzernbeschäftigte richtet, hatte der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr unter anderem den Beschäftigten bei Germanwings »Wankelmütigkeit« vorgeworfen und »eine hohe Streikquote mit der Abwicklung des Flugbetriebs« im Jahr 2020 »in direkten Zusammenhang gestellt«, wie aus einer Pressemitteilung der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) von Donnerstag hervorgeht. Außerdem »zweifelte er den grundsätzlichen Nutzen von Tarifierung als Sicherungsmechanismus zum Erhalt von Arbeitsplätzen an«, heißt es in dem Schreiben weiter.

Damit reagierte er auf einen Appell von Beschäftigtenvertretern verschiedener Fluggesellschaften an politische Entscheidungsträger. In einem offenen Brief hatten sie an die Bundesregierung appelliert, ihren Einfluss auf das Lufthansa-Management geltend zu machen. Das geschehe aus Sicht der Personalvertretungen nicht, »wie es nach staatlicher Rettung des Konzerns angemessen wäre«, fasste UFO in der Pressemitteilung zusammen. Was angemessen wäre, erläuterte Stefan Schwerthelm vom UFO-Tarifvorstand am Freitag im Gespräch mit jW: Wenn Lohndumpimg unterbunden würde und der Staat dafür Sorge trüge, dass soziale Rahmenbedingungen erhalten bzw. geschaffen werden. Statt dessen sei es dem Lufthansa-Konzern gelungen, Staatskredite zu bekommen, an die keine politischen Forderungen geknüpft sind. »Lufthansa nimmt Steuergeld in Anspruch, aber bei der Tarifierung im Betrieb hätte der Konzern gern freie Hand«, so Schwerthelm.

Besonders ärgert UFO, dass »für die Lufthansa-Töchter Germanwings und Sunexpress Deutschland von vornherein kein Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit beantragt« worden war, während für die Beschäftigten der Lufthansa das Kurzarbeitergeld noch bis zum Jahresende läuft. Der Aufbau einer günstigeren »Produktionsplattform« sei bereits lange vor Pandemiebeginn geplant worden. Damit ist die Gründung von Tochterunternehmen gemeint, um Personalkosten einsparen zu können. Die jüngste Erfindung ist die Airline Eurowings Discover. Die Abwicklung von Germanwings mit der hohen Streikquote im Jahr 2019 in Verbindung zu bringen, ist an den Haaren herbeigezogen. Bereits Ende 2019 hatte der Konzern die Entscheidung gefasst, den Betrieb zu schließen, bekräftigte Schwerthelm gegenüber jW. Eine Anfrage bei der Lufthansa Group blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.