»Bewegte sich hin zum freien Denken«

imago/Ralph Peters Gedenken an Sophie Scholl

Am Sonnabend läuft Ihr Dokumentarfilm »Sophie Scholl – Das Gesicht des besseren Deutschlands« anlässlich des 100. Geburtstags der Widerstandskämpferin am 9. Mai. Wieso ist Sophie Scholl aktuell bei vielen Menschen Thema – auch bei solchen, von denen man dies nicht erwarten würde?

Sehr unterschiedliche Spektren beziehen sich auf die junge Frau, die mit 21 Jahren am 22. Februar 1943 zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl von den Nazis ermordet wurde, weil sie im Widerstand war. Ende 2020 verglich sich die Coronaleugnerin Jana aus Kassel mit Sophie Scholl. Am Samstag legten »Querdenkerinnen« vor einem Weimarer Gericht in Anspielung auf die Widerstandsgruppe »Weiße Rose« ebensolche Blumen für einen Familienrichter nieder, der vorübergehend die Maskenpflicht an Schulen gekippt hatte. Tatsächlich verkörpert Sophie Scholl aber das Versprechen auf ein besseres, demokratisches Deutschland und die Hoffnung auf eine junge Generation, die aus den Verbrechen in der Nazizeit ihre Lehren zieht. In den 1980er Jahren suchte die Frauenbewegung nach weiblichen Vorbildern und kam auf Sophie Scholl. Sophie wollte nicht die Rolle der Hausfrau und Mutter ausfüllen, suchte nach gleichberechtigten Lebensentwürfen, nahm sich Künstlerinnen wie Paula Modersohn-Becker zum Vorbild. Sie wuchs im totalitären System auf, suchte aber nach Selbstbestimmung.

Ihr Film dokumentiert, wie manipulativ rechtsnationale Kräften aktuell versuchen, die Geschichte der »Weiße Rose« zu vereinnahmen.

Scholls Büste steht in der Gedenkstätte Walhalla, Schulen und Plätze sind nach ihr benannt. Es geht darum, eine vorbildhafte Person, die über alle Zweifel erhaben ist, vor den eigenen Karren zu spannen. Dies wurde auch von der AfD 2018 in Chemnitz in Szene gesetzt. Deren Politiker versuchten, mit weißen Rosen im Knopfloch bei einem Trauermarsch den Widerstand in ihre rechtsnationale Bewegung umzudeuten. Man versucht aus ihr ein Passepartout zu machen. Im Internet werden Zitate umgeschrieben und vereinfacht, bis sie letztlich auf alles passen. Die Scholl-Biographin Maren Gottschalk zeigt auf, dass manche gar nicht von Sophie Scholl stammen.

Wie sind die falschen Legenden zu entkräften?

Die Rapperin Sookee erklärt im Film, wie Menschen wie Jana aus Kassel zu verdeutlichen ist, dass sie mit ihren Äußerungen von Rechten benutzt werden. Sophie Scholl trat 1934 dem Bund Deutscher Mädel (BDM) bei, bewegte sich aber aus dem rechten Dunstkreis heraus hin zum freien Denken und dem Widerstand gegen die Nazidiktatur. Auch diese jungen Leute heute können sich wieder befreien und ihre Ziele finden. Sophie Scholl hat Biologie und Philosophie studiert, wollte Wissenschaftlerin werden, sich ihrer eigenen Gedanken bedienen. Gegenüber plumper Vereinnahmung durch rechtsnationale Kräfte und einer antiwissenschaftlichen Haltung wäre sie skeptisch gewesen.

Auch die DDR-Geschichte spielt in Ihrem Film eine Rolle. Der Germanist Christian Ernst erklärt, dass es in der DDR möglich gewesen wäre, sich vom Mitläufer, vom Wehrmachtssoldaten oder überzeugten Nazi zu einer sozialistischen Persönlichkeit zu wandeln.

Die DDR versuchte, mit der Geschichte der »Weißen Rose« Menschen zur Mitwirkung zu gewinnen. Es war ein Identifikationsangebot: Man kann sich verändern. In der BRD waren Widerstandskämpfer noch lange als »Vaterlandsverräter« angesehen.

In der BRD blieben Nazirichter im Amt. Wirkt sich das noch heute aus?

Zu meiner Überraschung hieß es kürzlich, dass der Bundesgerichtshof jetzt seine eigene Vergangenheit aufarbeiten will. Das Gericht hatte sich das 2020 zu seinem 70. Bestehen vorgenommen, aber wegen der Pandemie auf dieses Jahr verschoben. Die Kontinuität des Wirkens von Nazi-Eliten fand im Kanzleramt, in Ministerien und an Gerichten statt.

Sookee resümiert in Ihrer Doku, Entnazifizierung habe in Deutschland nicht geklappt.

Sie sagte das in bezug auf die rechtsnationale Vereinnahmung von Sophie Scholl: Man tut so, als könne man die Geschichte einfach ausradieren, sich erneut auf völkische, nationalistische Ideen besinnen; dafür die »Weiße Rose« benutzen. Mein Film zeigt, wie lange es dauert, das Erbe der Nazizeit aufzuarbeiten.