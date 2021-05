Tarifabschluss bei DB Direkt angenommen

Berlin. Beschäftigte der Deutsche-Bank-Tochter DB Direkt haben am Freitag dem Verdi-Tarifverhandlungsergebnis zugestimmt, teilte die Gewerkschaft gleichentags mit. Die Zustimmung sei hoch gewesen. »Das zeigt, dass sich die starke Beteiligung und der lange Atem im Streik für die Beschäftigten ausgezahlt hat«, wird Jan Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Banken, in der Mitteilung zitiert. Der dem Ergebnis vorausgegangene zwölfwöchige Arbeitskampf war einer der längsten und härtesten im Kreditgewerbe. »Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen war es besonders schwierig, einen so langen Streik zu organisieren«, so Duscheck. Neben einer Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent wurde der stufenweise Aufbau eines bislang fehlenden 13. Gehalts vereinbart. (jW)