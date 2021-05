Polizei stürmt kurdischen Verein

Nürnberg. Am Freitag morgen ist der kurdische Verein Medya-Volkshaus in Nürnberg von der Polizei gestürmt worden. Neben den Vereinsräumen wurde auch die Wohnung der Kovorsitzenden Makbule Kartal durchsucht, wie ANF am Freitag berichtete. Dabei soll diese einen Nervenzusammenbruch erlitten und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Laut Nachrichtenagentur hätten Razzien gegen kurdische Einrichtungen immer wieder im zeitlichen Zusammenhang mit türkischen Staatsbesuchen stattgefunden. Erst am Donnerstag war der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu zu Besuch in Berlin gewesen. (jW)