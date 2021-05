Bundesrat: Lockerungen für Geimpfte

Berlin. Für gegen das Coronavirus Geimpfte sollen im Alltag künftig weniger Pandemieregeln gelten. Nach der Entscheidung des Bundestags von Donnerstag hat am Freitag auch der Bundesrat die entsprechende Verordnung bewilligt. Demnach fallen die bisher geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene weg. Bei Treffen mit anderen Personen werden sie nun künftig nicht mehr mitgezählt. So könnten sich beispielsweise zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl Geimpfter treffen. Das gilt auch für Gebiete mit hoher Inzidenzzahl. Geimpfte müssen darüber hinaus für Besuche in Geschäften oder beim Friseur keinen Test mehr machen. Nach Reisen oder nach Kontakt zu Infizierten müssen sie demnach auch nicht mehr in Quarantäne – es sei denn, es besteht eine Ansteckung mit einer in der BRD noch nicht verbreiteten Virusvariante oder sie reisen aus einem Virusvarianten-Gebiet ein. (dpa/jW)