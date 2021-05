Commerzbank: Sozialplan für Belegschaft

Berlin. Nach monatelangen Verhandlungen hat der Gesamtbetriebsrat der Commerzbank zusammen mit Verdi einen Rahmensozialplan für die Belegschaft durchsetzen können, teilte die Gewerkschaft am Freitag in einer Stellungnahme mit. Dieser sieht mehrere Instrumente vor, um die Folgen der seitens der Konzernspitze vorgesehenen Stellenstreichungen »abzufedern« und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Im Ergebnis können Beschäftigte bis zum Geburtsjahrgang 1968 acht Jahre lang in Altersteilzeit oder für sieben Jahre in den Vorruhestand gehen. Des weiteren sollen auch Abfindungsangebote gemacht werden. (jW)