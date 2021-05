Impfstoffsozialismus?

Bill O'Leary/Pool via REUTERS/File Photo Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai will nicht auf den »Schutz geistigen Eigentums« verzichten

Mitte April wandten sich 170 Nobelpreisträger und frühere Premierminister an US-Präsident Joseph Biden: »Wenn das letzte Jahr uns eines gelehrt hat, dann dies: dass die Bedrohungen für die menschliche Gesundheit globaler Natur sind und strategische staatliche Investitionen und Maßnahmen, globale Zusammenarbeit und Solidarität unerlässlich sind«, schrieben sie in einem offenen Brief und beschworen ihn, bei der Welthandelsorganisation (WTO) für eine zeitweise Aufhebung der Patente für Coronaimpfstoffe zu stimmen. Der Markt könne diese Herausforderungen nicht adäquat bewältigen, und ein engstirniger Nationalismus könne es ebensowenig.

Der Appell zeigt Wirkung. Die US-Administration ändert ihre Haltung. »Die ungewöhnlichen Umstände der Covid-19-Pandemie erfordern ungewöhnliche Maßnahmen«, erklärte die Handelsbeauftragte Katherine Tai am Mittwoch, jedoch nicht, ohne im gleichen Atemzug zu versichern: »Die Regierung glaubt fest an den Schutz des geistigen Eigentums.«

Trotzdem ist das ein unerwarteter Schritt – und ein notwendiger. Von den bis in den April hinein weltweit 800 Millionen Geimpften leben nur 0,3 Prozent in Ländern des globalen Südens. Die bisherige Strategie der Industrienationen – Business as usual flankiert von milden Impfstoffgaben – hat es nicht vermocht, für eine gerechte Verteilung der Vakzine zu sorgen.

Allerdings dürfte auch die zeitweilige Freigabe der Patente nicht allzuschnell Abhilfe schaffen, denn es bräuchte vor Ort Produktionskapazitäten und eine entsprechende Infrastruktur. Überdies muss es bei der WTO eine entsprechende Mehrheit für die Suspendierung der Schutzrechte geben. Die EU hatte sich immer strikt gegen einen solchen Vorstoß ausgesprochen, signalisierte nun aber Gesprächsbereitschaft. Ob die Bundesregierung bei ihrer Position bleibt, dass »die Zugangsproblematik (...) nicht auf die Frage der Schutzrechte vereinfacht werden darf«, bleibt abzuwarten, da sie sich bis dato nicht zu dem Vorstoß der USA äußerte.

Dafür jedoch Big Pharma. Ihr US-Verband sprach von einem »beispiellosen Schritt, der unseren globalen Kampf gegen die Pandemie untergräbt«. Und der Bayer-Konzern, seit Anfang des Jahres Partner des Impfstoffentwicklers Curevac, hielt bereits auf seiner Hauptversammlung am vergangenen Dienstag fest, »dass der Schutz des geistigen Eigentums als Anreiz für die Entwicklung neuer Arzneimittel unverzichtbar ist«. Diese Anreize schwanden dann auch wirklich gleich. Die Aktien von Curevac und Co. setzten unmittelbar nach der Verlautbarung aus dem Weißen Haus zu einem Tiefflug an.