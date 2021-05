AfD: Weidel tritt mit Chrupalla als Duo an

Berlin. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will gemeinsam mit dem Kovorsitzenden Tino Chrupalla das Spitzenkandidatenduo ihrer Partei für die Bundestagswahl im Herbst bilden. Bereits am Mittwoch endete die Bewerbungsfrist für die Spitzenkandidatur bei der AfD. Am Dienstag war schon bekanntgeworden, dass die hessische Bundestagsabgeordnete Joana Cotar zusammen mit dem früheren Luftwaffengeneral Joachim Wundrak antreten will. Der Bundesvorstand prüft bis diesen Freitag, ob die Bewerber die formalen Voraussetzungen erfüllen. Die Mitgliederbefragung soll dann vom 17. bis zum 24. Mai stattfinden. (AFP/jW)