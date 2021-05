Linke fordert Aussetzung von Impfstoffpatenten

Berlin. Die Linken-Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat einen breiten politischen Konsens zur vorübergehenden Aussetzung des Patentschutzes für Coronaimpfstoffe gefordert. Es sei an der Zeit, dass es »eine gemeinsame Initiative aller demokratischen Parteien zur Aussetzung der Patente auf Coronaimpfstoffe« gebe, sagte Hennig-Wellsow am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP . Hennig-Wellsow erinnerte dazu an die Ankündigung der US-Regierung, sich im Kampf gegen die Coronapandemie bei der Welthandelsorganisation WTO für eine Ausnahmeregelung beim Patentschutz einzusetzen. Die Linke fordere die temporäre Freigabe der Patente auf Covid-19-Impfstoffe, seitdem es diese gebe. (AFP/jW)