BRD für neueEU-Eingreiftruppe

Brüssel. Zusammen mit etwa einem Dutzend EU-Mitgliedstaaten hat sich die Bundesrepublik für die Einrichtung einer schnellen militärischen Eingreiftruppe ausgesprochen. Nach ersten Überlegungen solle eine rund 5.000 Soldaten starke Einheit geschaffen werden, bestätigten Diplomaten am Donnerstag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister. Eine Einsatzmöglichkeit könnte demnach die Unterstützung von Regierungen befreundeter Staaten im Kampf gegen »Terroristengruppen« darstellen. Bereits bestehende »Krisenreaktionskräfte« könnten in die neue Einheit integriert werden. Sie bestehen derzeit aus zwei Kampfgruppen mit jeweils rund 1.500 Soldaten, die wechselnd von verschiedenen EU-Staaten zur Verfügung gestellt werden. Seit Mitte vergangenen Jahres hatte die BRD eine der »Battlegroups« mit einer Beteiligung von rund 2.500 Bundeswehr-Soldaten geführt. (dpa/jW)