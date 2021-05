Trend geht weiter abwärts

imago/fStop Images Zeitungen sind nicht nur Altpapier. Im ersten Quartal wurden täglich noch rund 14 Millionen verkauft

Die Hacker waren schuld. Für das vierte Quartal 2020 hatte die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) keine Gesamtauflage der Tageszeitungen veröffentlichen können. Der Grund: Im Dezember war wochenlang die Produktion der Funke-Mediengruppe in Essen durch eine Schadsoftware behindert worden. Der größte deutsche Verlagskonzern für Abonnementszeitungen lieferte deshalb keine Zahlen. Ende April 2021 hat es erneut einen Hackerangriff gegeben, diesmal auf die Mediengruppe Madsack in Hannover, die Nummer vier bei den Verlagen. Ob es deshalb für das zweite Quartal wieder keine Zahlen geben wird, muss sich noch zeigen.

Aber für Januar bis März des neuen Jahres liegen die Daten nun vor, und es zeigt sich: Gedruckte Zeitungen genießen zwar während der Pandemie ganz allgemein mehr Vertrauen, aber mehr gekauft werden sie deswegen nicht.

In der nüchternen Statistik der IVW sieht das so aus: Die Zahl der verkauften Tageszeitungen ist gegenüber dem ersten Quartal 2020 um 564.000 oder um 3,9 Prozent gesunken und lag bei 14 Millionen Stück. Darin sind allerdings auch die Bordexemplare enthalten, ebenso die »sonstigen Verkäufe« (Sammelabos für Hotels und Fitnessstudios, Werbekampagnen usw.). Nimmt man nur den »harten Verkauf« (Abo plus Kiosk), dann war der Rückgang etwas geringer. Zum vollen Preis verkauft wurden 12,7 Millionen Tageszeitungen – 430.000 bzw. 3,3 Prozent weniger als vor einem Jahr.

In Wirklichkeit waren die Verluste bei den Printausgaben noch größer, denn in den Zahlen sind die E-Papers, die digitalen Ausgaben, enthalten. Deren Absatz ist im ersten Quartal 2021 um 250.000 oder um 15,2 Prozent auf 1,9 Millionen gestiegen. Der Zuwachs konnte aber die Verluste beim Gedruckten nicht ausgleichen, zumal bei den E-Papers nur gut eine Million voll bezahlt wurden, der Rest waren »sonstige Verkäufe«.

Die Auflagenverluste sind nicht bei allen Titeln gleich hoch, in Ausnahmefällen gibt es sogar Zuwächse. Am krassesten abwärts geht es bei den Zeitungen des Axel-Springer-Konzerns. Bild musste beim »harten Verkauf« einen Rückgang um zehn Prozent verkraften und lag nur noch knapp über einer Million. Die Welt ist binnen Jahresfrist um 21 Prozent geschrumpft und setzte 42.207 Exemplare ab. Sie wurde sogar erstmals von der Taz überrundet, die um 0,3 Prozent zugelegt hat.

Die Süddeutsche Zeitung als derzeit größte überregionale Tageszeitung blieb mit 275.468 Exemplaren nur um 0,7 Prozent unter dem Vorjahreswert, die Frankfurter Allgemeine verlor 3,2 Prozent und setzte 182.089 Stück ab. Und das Handelsblatt steigerte sogar die Verkaufszahl um 3,7 Prozent auf knapp 90.000. Hier sorgten ebenso wie bei der Taz die E-Papers für den Zuwachs.

Noch bunter geht es bei den Wochenblättern zu. Die Zeit verzeichnete ein sensationelles Plus von 24,5 Prozent – ebenfalls wegen der Digitalauflage. Mit 509.049 verkauften Exemplaren nähert sie sich Springers Bild am Sonntag (588.733), die um 6,7 Prozent geschrumpft ist. Auch die Welt am Sonntag verlor 5,8 Prozent und kam auf 190.000. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wiederum konnte sich um 1,1 Prozent steigern und knapp 187.000 Exemplare verkaufen. Der Axel-Springer-Verlag ist bei den Tages- und Wochenzeitungen der mit Abstand größte Verlierer.

So deutlich wie bei den überregionalen Titeln sind die Unterschiede bei den Regionalzeitungen nicht, aber auch hier gibt es mehr oder weniger erfolgreiche Blätter. Jens Schröder analysiert diesen Markt dankenswerterweise für das Portal Meedia.de. Im Plus war zwar kein einziger Titel, aber der Berliner Tagesspiegel konnte dank der E-Paper-Zuwächse sein Niveau halten (minus 0,1 Prozent). Er kommt ebenso wie die obengenannten Titel Die Zeit und das Handelsblatt vom Verlag Dieter von Holtzbrinck Medien. Ansonsten bewegten sich die Verluste zwischen 1,0 Prozent (Donaukurier Konstanz) und 7,4 Prozent (Morgenpost Sachsen Dresden).

Die stärksten Verluste haben Zeitungen der großen überregionalen Pressekonzerne erlitten. Das gilt besonders für die Funke-Gruppe. Deren Berliner Morgenpost verkaufte 6,6 Prozent weniger, ihre Mediengruppe Thüringen in Erfurt 6,8 Prozent, und die Titel in Nordrhein-Westfalen um die Essener Westdeutsche Allgemeine Zeitung verloren 5,0 Prozent. Auch die benachbarte Rheinische-Post-Mediengruppe in Düsseldorf hat teils überdurchschnittlich verloren (Aachener Zeitung 5,0 Prozent, Westdeutsche Zeitung Wuppertal 6,8 Prozent). Im Süden sticht die Münchener TZ des Ippen-Konzerns mit minus 7,0 Prozent hervor. Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, Stammblätter der Südwestdeutschen Medienholding, lagen um 4,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Auch das Nord-Süd-Gefälle ist auffallend. In Bayern, Baden-Württemberg sowie Schleswig-Holstein/Niedersachsen/Mecklenburg-Vorpommern bewegten sich – von Ausnahmen abgesehen – die Auflagenverluste deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. In der Mitte lagen sie entsprechend darüber. Wo die Ursachen für derlei Unterschiede liegen könnten, wäre eine Untersuchung wert.