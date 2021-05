Nachschlag: Union gleich Korruption

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild Wieso Korruption? Informelle Absprachen gehören in einer Demokratie doch einfach dazu: Die CDU-Politiker Philipp Amthor (l.) und Friedrich Merz

Das war wieder eine »Anstalt«, die es in sich hatte, bis zum Überborden vollgepackt mit Fakten. Es begann wie ein Quiz: Schaffen es die Kandidaten Max (Uthoff) und Claus (von Wagner), alle Affären der Unionsparteien auf einer Schautafel darzustellen? Kanzlerkandidat Laschet ist am Rande des Spektakels zugegen. Ironischerweise wird er von Matthias Egersdörfer gespielt – derart müde vor sich hinfränkelnd, dass er sogar seinen eigenen Vornamen vergessen hat und »Armin« und »Achim« verwechselt. Aber so denkfaul er auch sein mag, eines weiß Laschet sicher: Das Dickicht der Korruption in den eigenen Reihen zu durchdringen, das ist in 45 Minuten nicht möglich. Zwar werden sie alle mit Spott bedacht, von den »Maskenprofiteuren« über Andreas Scheuer, Friedrich Merz und Philipp Amthor bis hin zu Kanzlerin Angela Merkel selbst. Neben der Scheffelei dank Corona kommen auch Aserbaidschan und der Mietendeckel auf die Tafel. Trotzdem haben Max und Claus immer noch etwas übersehen – selbst anschauen! (jt)